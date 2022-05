Az ukrán vezérkar elismerte az orosz erők részleges sikerét

A jelentés szerint Vlagyimir Putyin erői átcsoportosítottak Szlovjanszk, Liman és Szeverodonyeck térségében, és nagyjából tartják állásaikat Harkiv környékén.

Mariupolban az orosz csapatok újabb támadásokat indítottak az Azovsztal acélmű védői ellen.

Az ukrán vezérkar szerint az oroszok fő csoportja a Donyeck-tengelyen Szeverodonyeck, Szoledar és Bakmut lakónegyedei felé irányuló támadó műveletek előkészítésére összpontosítja erőfeszítéseit, emellett utánpótlást nyújtanak egységeiknek és átcsoportosítják őket.

Ezen a tengelyen akár két taktikai zászlóalj-harccsoportot is áthelyezhettek. Az érintkezési vonal mentén az oroszok tüzérségi és légitámadásokkal megerősített támadó hadműveleteket folytatnak, Avdivijka környékén részleges sikereket érve el.

(Sky News)

Update Thread: appears to have won the Battle of Kharkiv. Ukrainian forces prevented troops from encircling, let alone seizing Kharkiv, and then expelled them from around the city, as they did to Russian forces around Kyiv. 1/4 #Kharkiv