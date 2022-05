George Clooney bizalmasa lehet Amerika magyarországi nagykövete

Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke David Pressmant jelölte a budapesti nagyköveti posztra, számolt be a Fehér Ház

Magyarországon David Cornstein 2020. szeptember 15-i lemondása óta nincsen nagykövete az Egyesült Államoknak, azonban ez hamarosan változhat.

Joe Biden amerikai elnök tegnap este több pozícióra is megnevezte jelöltjeit, köztük David Pressmant, aki Amerika magyarországi nagykövete lehet, amennyiben a Szenátus elfogadja kinevezését.

A 45 éves David Pressman az elnököt adó Demokrata Párthoz kötődik, emellett kapcsolatokkal rendelkezik Hollywoodban is, korábban George és Amal Clooney alapítványának dolgozott. 2008-ban a Los Angeles Times George Clooney “consigliere”-jeként emlegette.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Jerry Weintraub társaságában Pressman társalapítója volt a Not On Our Watch Projectnek, egy érdekérvényesítő és támogatásokat nyújtó humanitárius segélyszervezetnek, amely a tömeges atrocitásokra összpontosít.

Pressman dolgozott már Madeleine K. Albright néhai amerikai külügyminiszter segédjeként, illetve az Egyesült Államok különleges politikai ügyekért felelős ENSZ-nagyköveteként is, jelenleg a Jenner & Block New York-i ügyvédi iroda partnere.

Az ENSZ-ben Pressman képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető számos veszélyről folytatott tárgyalások során, különös tekintettel az Európát, Oroszországot, Kelet-Ázsiát és a csendes-óceáni térséget, valamint Afrikát érintő kérdésekre.

Pressman a Brown Egyetemen szerzett alapdiplomát, majd a New York University School of Law jogi karán jogi doktorátust – írja a Fehér Ház ismertetője.

