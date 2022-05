Háborús bűnökkel vádolt oroszok fotóival adott ki francia kártyát az ukrán haderő

Az ukránoknak az ötletet az a 2003-as akció adta, amikor az amerikai haderő egy 55 darabból álló játékkártyát bocsájtott ki, amely Szaddám Huszein iraki elnököt és kormányának legkeresettebb tagjait ábrázolta. Abban az évben kezdődött az Egyesült Államok iraki háborúja.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka elmondta, a kártyákat az InformNapalm nemzetközi hírszerző közösség önkénteseinek segítségével készítették el.

The BBC Ukrainian service reports the Ukrainian army released 2 decks of cards depicting Russians suspected of war crimes.Commander-in-Chief Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi: cards were produced with volunteers fm the international intelligence community InformNapalm. pic.twitter.com/rFVU8crYi2