Putyin vélt betegségéről szóló hangfelvétel terjed, Oroszország új területtel nőhet - Háborús híreink szombaton

Továbbra is folytatódnak a harcok a Donbaszban. Az orosz erők csak lassan nyomulnak előre, és az ukrán csapatok folyamatos ellentámadásaival kell szembenézniük. Az ukrán erők egy oroszok által épített pontonhidat is lebombáztak, legalább 30 orosz páncélos megsemmisült a támadásban. Eközben Harkiv környékén településeket foglalnak vissza az ukrán csapatok. A brit védelmi minisztérium szerint ezzel Oroszország hallgatólagosan elismerte kudarcát. Az oroszországi Belgorod térségét szerdán újabb támadás érte, az orosz fél szerint Ukrajna lőtt rájuk, egy ember életét vesztette. Folytatódik Odessza támadása, a déli Herszonban pedig az orosz megszállók által kinevezett közigazgatás hivatalos kérelmet készül benyújtani Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a régió Oroszországhoz csatlakozását kérjék. Állítólag Ukrajnából lopott gabonát szállító orosz hajót láttak a szíriai Latakia kikötőjében. Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese Finnország és Svédország elleni lehetséges csapásokról beszélt. Putyin állítólagos betegségéről szóló hangfelvétel terjed, amely szerint már az FSZB ügynökei is úgy vélik, a Kreml vezetője nem egészséges. A szakadár Dél-Oszétia népszavazást tartana júliusban, hogy Oroszország részévé váljon.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette , csak abban az esetben lesz vége a háborúnak, ha Ukrajna visszakapja minden Oroszország által megszállt területét.2. Herszonban az orosz katonai közigazgatás a régió Oroszországhoz csatolását készítheti elő 3. Újabb támadás érte az oroszországi belgorodi régiót, az oroszok szerint Ukrajna a felelős. A terület kormányzója szerint egy civil életét vesztette.5. A finn elnök és a miniszterelnök bejelentette , hogy kérik országuk felvételét a NATO-ba. Svédország a jövő héten dönthet ugyanerről.6. Ukrajnából lopott gabonát szállító orosz hajót láttak a szíriai Latakia kikötőjében.7. Egy magas rangú orosz diplomata "csapással" fenyegeti Finnországot és Svédországot.8. Orosz ügynökök "úgy vélik, Putyin halálos beteg". Az ukrán hírszerzés vezetője szintén erről beszélt 9. Dél-Oszétia elnöke pénteken bejelentette , hogy a terület július 17-én népszavazást tart arról, hogy Oroszország részévé váljon-e.