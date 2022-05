Térképeken Putyin háborúja

A brit védelmi minisztérium vasárnap délután tette közzé térképét az oroszok ukrajnai háborújának állásáról. A térképen jól látszik, amit már az ukrán haderő is bejelentett, hogy az orosz erők fokozatosan hagyják el a második legnagyobb ukrán város, az orosz határ közelében található Harkiv területét, és csapataikat délre, Izjum felé csoportosítják át.

Az amerikai Institute for the Study of War agytröszt magyar idő szerint vasárnap hajnalban a Twitteren közzétett térképein a herszoni, illetve a donbaszi helyzet részleteiben is látható.

The destruction of significant elements of a motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers. Read the latest from ISW and CTP: #Ukrainian