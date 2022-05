Vadi új M4-eseket kaptak Amerikától az ukrán katonák

Amerika számos más fegyvertípus mellett összesen 7000 kézifegyvert küldött az ukrán fegyveres erőknek, nagyrészt M4-es gépkarabélyokat, M249-es golyószórókat és M240-es géppuskákat.

A napokban átvehették az ukrán fegyveres erők az Egyesült Államok által leszállított M4-es gépkarabélyok legújabb csomagját. Valószínűleg nem ez az első M4-es szállítmány, melyet az amerikaiak Ukrajnába küldtek, de talán ez a legnagyobb számú.

Az is elmondható a fegyverekről a közösségi médiába felkerült felvételek alapján, hogy kiváló állapotban vannak – a képek alapján az amerikaiak nem levetett, széthasznált M4-eseket küldtek az ukrán fegyveres erőknek (ahogy például korábban az Afgán Nemzeti Hadseregnek), hanem talán teljesen új vagy újszerű állapotúak a fegyverek.

Unpacking by our fighter of an intact American M4A1 carbine.About 7,000 small arms (including M4A1 rifles) were recently donated to Ukraine as US military aid. pic.twitter.com/yZaNXlq51G