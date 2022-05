Videó: brutális kazettás bombákkal támadják az oroszok az Azovsztalt

Az alábbi videó nemrég került fel a közösségi médiába, szinte egyértelműen az látható rajta, hogy az orosz haderő kazettás bombákkal támadja az Azovsztal-üzemet. Mint ismert, az üzem pincéit hetek óta tartják az ukrán fegyveres erők védői.

Ongoing Russian attacks on Azovstal. Looks like cluster bombs. pic.twitter.com/IMPW4VP93u