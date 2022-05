Videó: így gurulnak ki a gyárból Oroszország legújabb tankjai

Elkészültek az orosz haderő legújabb, T-90M típusú harckocsijai, melyeket az Uralvagonzavod tegnap adott át az orosz haderőnek. Arról, ahogy a harckocsik elhagyják az üzemet, több videó is készült.

Footage of sending an echelon of T-90M pic.twitter.com/L6kLiSv7On