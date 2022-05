Brutális támadásba lendültek az oroszok, Luhanszk szinte teljesen elesett

Az AFP azt írja: a nyugati támogatásnak köszönhetően több városból, térségből is sikerült visszaverni az orosz támadást, de Oroszország most a Donbaszra koncentrál és négy hónap alatt szinte a teljes térséget elfoglalták.

Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta: a következő hetek nagyon nehezek lesznek egész Ukrajnában, a Donbaszban pedig különösen.

Az ukrán fegyveres erők azt nyilatkozták: az orosz haderő „megállás nélküli offenzív hadműveleteket” hajt végre a régióban.

Jelenleg az orosz haderő Szeverodonyeck térségére összpontosít, ahol a helyi kormányzó szerint mintegy 15 ezer civil tartózkodik a mai napig.

Zelenszkij elnök azt is mondta, hogy Oroszország közel 1500 rakétatámadást és 3000 légitámadást indított Ukrajna ellen a háború első három hónapjában, „a legtöbbet civil célpontok ellen.” Az ukrajnai főügyész szerint 234 gyerek halt meg és 433 sérült meg az oroszok támadása miatt.

Map of Ukraine showing position of military forces in Ukraine as of May 24, 0700 GMT #AFPgraphics