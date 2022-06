Az orosz haderő szinte teljesen elfoglalta Szeverodonyeck városát

Szinte teljesen elfoglalták Szeverodonyeck városát az oroszok – írja napi jelentésében a brit hírszerzés. Hozzáteszik: a városból kivezető úthálózatot még az ukránok ellenőrzik, az orosz haderő pedig számottevő veszteségeket szenvedett az offenzíva során.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán vezetője elismerte, hogy „a város úgy 80%-a” orosz ellenőrzés alatt áll, viszont azt ígérte, hogy nem adják fel a várost.

Nehéz helyzetben vannak a védők, de urai a helyzetnek

– fogalmazott a politikus.

Közben orosz források már arról írnak, hogy az egész várost elfoglalták.

A helyi harcokról kiszivárgott felvételek alapján a külvárosban még mindig zajlanak a harcok, miközben az ukránok Liszicsanszk felé próbálnak visszavonulni a térségből.

First-person video footage of the clashes for . #Severodonetsk