Moszkva ukrajnai inváziója miatt 30 évre visszanyúló védelmi politikával szakított Dánia

Inkább politikai, szimbolikus jelentősége, mintsem az európai biztonsági architektúrát nagyban befolyásoló súlya van annak, hogy a héten megtartott népszavazás eredményeként az Ukrajna elleni orosz invázió hatására Dánia csatlakozik az EU közös védelmi politikájához, szakítva a 30 éve élvezett különállásával. Az amúgy is NATO-tag Dánia eddig is jelentős mértékben vett részt az Ukrajna megtámadását követő európai védelmi erőfeszítésekben, a Kijevnek küldött fegyverszállításokon túl NATO-misszió keretén belül 200 fős erőt telepített Észtországba. A közös európai védelmi politikához való csatlakozással dán katonák immár megjelenhetnek az alapvetően békefenntartó, képzési célú európai katonai missziókban is, így például a boszniai vagy a szomáliai műveletekben.

„Nagyon fontos üzenetet küldtünk a NATO- és európai szövetségeseinknek, valamint Putyinnak” – így értékelte Mette Frederiksen dán kormányfő, hogy a héten megtartott referendumon a dánok 67 százalékos többség mellett megszavazták, hogy Dánia csatlakozzon az EU közös biztonsági és védelmi politikájához. Ezzel véget ér az az állapot, hogy Dánia az EU egyedüli tagjaként nem volt részese a közös védelmi politikának, amelyet az EU jelenlegi működését megalapozó, 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés vezetett be.

A harminc éve fennálló helyzetben Oroszország Ukrajna elleni inváziója hozott változást, ugyanis a február 24-án elindított orosz támadás után két héttel jelentette be a dán miniszterelnök az európai védelmi politikából való kimaradás (opt-out) megszüntetéséről szóló népszavazás megrendezését, amit a koppenhágai kormány a biztonságpolitikai környezet orosz invázió okozta radikális megváltozásával indokolt. „Történelmi idők történelmi döntéseket hívnak elő” – magyarázta a referendum kiírását Frederiksen. Az Ukrajna-faktor jelentőségét emelte ki a koppenhágai Europa think tank igazgatója, Lykke Friis is a népszavazással kapcsolatban. „Sok éven át senki nem gondolta volna, hogy a kormány a védelmi opt-out kérdését referendumra bocsátja. Semmi kétség, hogy a népszavazás kiírásának Ukrajna volt a fő oka” – jegyezte meg.

Mi változik a védelmi opt-out felmondásával?

A közös európai védelmi politikához való csatlakozással Dánia is részt vehet majd az EU – alapvetően békefenntartó, konfliktusmegelőző – katonai műveleteiben, valamint a közös katonai képességek beszerzésében. Továbbá a dán külügy- és védelmi miniszter is helyet kap majd az illetékes uniós miniszterek azon ülésein, ahol védelmi kérdéseket vitatnak meg. Az elmúlt 29 év alatt összesen 235 alkalommal használta Dánia a védelmi opt-out lehetőségét a koppenhágai Europa think tank elemzése szerint. Az opt-out használata az utóbbi években, a Krím Oroszország általi 2014-es annektálása óta vált különösen gyakorivá.

Egyben Dánia az opt-out felmondásával tagja lesz a védelmi kérdésekkel foglalkozó uniós ügynökségeknek is. A kormányfő a népszavazási kampányban azzal is érvelt az opt-out felszámolása mellett, hogy jelenleg Dánia például a védelmi különállása miatt nem tud megfelelően együttműködni európai partnereivel a kibertámadások elleni védekezés terén.

Amúgy az európai védelmi politikához való dán csatlakozásnak – szemben Svédország és Finnország tervezett NATO-csatlakozásával – viszonylag mérsékelt hatása lesz az európai biztonsági architektúrára, hiszen Európa védelmének fő garantálója a NATO, amelynek 1949-es megalapítása óta tagja Dánia. Mindamellett elmondható, hogy mind a mostani dán döntés, mind a két észak-európai ország tervezett NATO-csatlakozása ugyanarról a kérdésről, vagyis a katonai együttműködés Európán belüli erősítéséről szól az ukrajnai háborúra reagálva. Kristian Soeby Kristensen, a koppenhágai egyetem katonai tanulmányokkal foglalkozó központjának vezető kutatója szerint az európai védelmi politikához való dán csatlakozás politikai jelentősége felülmúlja annak katonai vonzatait. Kristensen úgy véli: a dán népszavazás egy szimbolikus győzelem Brüsszel számára. Ezt alátámasztják Frederiksennek a referendum eredményének közzétételekor mondott szavai: „Megmutatjuk, hogy amikor Putyin lerohan egy szabad országot, és fenyegeti Európa stabilitását, mi összefogunk. Amikor újra háború van a kontinensen, nem lehet semlegesnek lenni.”

A közös biztonsági és védelmi politika (KBVP) keretében működtetett uniós katonai missziók alapvetően békefenntartó, konfliktusmegelőző jellegűek, illetve a helyi erők képzését, reformját szolgálják. Az első KBVP-misszió 2003-ban történt elindítása óta az EU 37 polgári vagy katonai missziót kezdett el Európa, Afrika és Ázsia különböző országaiban, amelyek közül jelenleg 18 működik (11 polgári és 7 katonai misszió) közel 4000 fős állománnyal. A jelenlegi hét katonai misszió keretében vannak jelen uniós katonák például Bosznia-Hercegovinában, Szomáliában, a Közép-afrikai Köztársaságban vagy Maliban. Utóbbi három országban a helyi erők képzését látják el a missziók.

Nincs szó valódi uniós hadseregről

Bruno Lété, a German Marshall Fund vezető kutatója szerint az uniós közös biztonsági és védelmi politika eddig alapvetően egy „technikai projekt” volt, amely inkább az ipari együttműködésre és a közös beszerzésekre összpontosított, mintsem arra, hogy egy valódi uniós hadsereget hozzon létre, amely továbbra is egy távoli, a tagállamokat jelentősen megosztó célnak tekinthető. A kutató úgy véli: az európaiak eddig nem megfelelően gondolkodtak a saját védelmükről. „Az ukrajnai háborúra adott katonai válaszban egyértelműen az USA vitte a vezető szerepet, Európa pedig csatlakozott hozzá” – jegyezte meg. Szerinte azonban mostanra az európaiak felismerték, hogy ez a helyzet nem tartható fenn tovább.

A megváltozott biztonságpolitikai környezet keretében értelmezhető a mostani dán lépés, illetve a tervezett svéd és finn NATO-csatlakozás mellett a német kormány azon február végi döntése is, amely szerint 100 milliárd euróval növelik meg a védelmi kiadásokat. Elemzői vélemények szerint ez utóbbi berlini bejelentés nagy szerepet játszott abban, hogy a koppenhágai kormány a védelmi opt-out megszüntetését kezdeményezte, ugyanis Németország igen fontos szerepet játszik a dán politikában.

Az EU külügyi és védelmi miniszterei március közepén pedig arról döntöttek, hogy egy legfeljebb ötezer fős gyorsreagálású erőt hoznak létre, amelyet gyorsan be lehetne vetni egy válság során. A német védelmi miniszter közölte, hogy Németország kész arra, hogy ennek az erőnek a magját adja majd 2025-re, mire a gyorsreagálású erő teljesen működőképessé válik. A gyorsreagálású erő a meglévő uniós harccsoportokat váltja majd fel, amelyek elvileg 2007 óta rendelkezésre álnak, azonban az EU sosem vetette be azokat. A harccsoportok felülvizsgálatának kérdése azután került erőteljesen napirendre, hogy az európai országok igen nehezen kezelték a tavalyi augusztusi kaotikus kabuli kivonulást a tálibok afganisztáni hatalomátvétele során.

Megnövelt katonai büdzsé

Dánia nemcsak az uniós védelmi politikához való csatlakozással reagált az Ukrajna elleni orosz invázió által megváltozott biztonságpolitikai környezetre. A dán kormány az opt-out-ról szóló népszavazás megtartásának bejelentésével párhuzamosan március elején azt is közölte, hogy jelentősen növeli védelmi kiadásait. Eszerint azok mértéke a jelenlegi 1,44 százalékos szintről 2033-ra eléri a GDP 2 százalékát, vagyis azt a szintet, amelyet a NATO elvileg elő is ír a tagállamok számára. Utoljára Dániában 1989-ben haladta meg ezt a szintet a védelmi kiadások mértéke. A magasabb védelmi kiadások érdekében egyben Dánia lazít a költségvetési kiadásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokon, és így a tavalyi jelentős, a GDP 2,3 százalékát kitevő többletet mutató államháztartási egyenleg 2025 után már hiányba fog fordulni.

A dán külügyminisztérium népszavazás utáni bejelentése szerint az ország várhatóan július 1-jétől csatlakozik a közös európai védelmi politikához. Még nem tudni, hogy a jelenleg működő hét európai katonai misszió közül melyikben vesz majd részt a mintegy 9 ezer fős hadsereggel rendelkező Dánia. A népszavazási kampány során azonban az opt-out megszüntetése mellett érvelő pártok közül néhány azt jelezte, hogy a bosznia-hercegovinai békefenntartó, illetve a Szomália partjainál működő, a kalózok ténykedésének visszaszorítását célzó misszióhoz való csatlakozást támogatni tudná. A kormányzó szociáldemokraták mellett a további kilenc parlamenti párt nagy többsége támogatta az opt-out megszüntetését. Csak két szélsőjobboldali és egy szélsőbaloldali párt kampányolt a kimaradás fenntartása mellett.

Jelentős mértékű dán támogatás Ukrajnának

Jelenleg Dánia a NATO keretében két nagyobb katonai misszióban vesz részt, a koszovóiban és az irakiban. Emellett az Ukrajna elleni orosz invázióra válaszul az Észtországba telepített NATO-csapatok részeként Dánia mintegy 200 fős erővel van jelen. Emellett két F-16-os géppel a lengyel légtér védelméhez járul hozzá.

Ami pedig az Ukrajnának nyújtott dán fegyverszállításokat illeti, április végén a dán kormányfő kijevi látogatásán azt jelentette be, hogy további 600 millió koronával (88 millió dollárral) növelik meg az Ukrajnát támogató fegyverszállítmányok értékét, aminek összege így az akkorra már elérte összességében az 1 milliárd koronát. Koppenhága az orosz invázió megindítása utáni napokban 2.700 vállról indítható páncéltörő fegyvert küldött Ukrajnának, valamint két hete arról is döntés született, hogy Dánia hajók ellen bevethető támadórakétákat ajánl fel az Oroszország által megtámadott országnak. Továbbá Dánia korábban Svájctól vásárolt 20 darab páncélozott harcjárművet is szállított volna az ukrán fegyveres erők támogatására, azonban ehhez a svájci kormány az eheti bejelentése szerint nem járult hozzá. Ha ugyanis egy ország svájci gyártmányú fegyvereket, katonai felszerelést akar exportálni, ahhoz a svájci kormány engedélye is szükséges, mivel a semleges Svájc törvényei tiltják a fegyverek konfliktusövezetekbe történő exportját.

Még két területen érvényben van az opt-out

A közös védelmi politika mellett az EU bel- és igazságügyi együttműködésének, valamint a közös valuta, az euró bevezetésének alapjait is lefektető Maastrichti Szerződést az 1992-es népszavazáson utasították el a dánok. A rá egy évre megismételt referendumon viszont már összejött a Maastrichti Szerződés ratifikálásának jóváhagyása, mivel előzőleg Koppenhága mind a közös védelmi politika, mind a bel- és igazságügyi együttműködés terén, valamint a közös valuta bevezetésénél kimaradási jogot tárgyalt ki maga számára az edinburgh-i megállapodásban.

Az eurót, valamint a bel- és igazságügyi együttműködést érintő opt-out fenntartásának kérdését már korábban (az euró ügyében 2000-ben, a másik kérdésben 2015-ben) népszavazásra bocsátották, azonban mindkét esetben a kimaradás fenntartására szavazták a választópolgárok. Így a mostani népszavazás volt az első olyan referendum, amelyben a kormányzatnak sikerült elérnie egy opt-out megszüntetését.

Címlapkép: Ole Jensen - Corbis/Corbis via Getty Images