Brutális, embertelen, de hatékony – Ez lehet az oroszok új taktikája Ukrajnában

Az elmúlt napokban orosz és nyugati oldalon egyaránt többen nyilatkoztak arról, hogy Oroszország taktikát váltott a Donyec-medence elfoglalásáért folytatott katonai műveletei során. Nagyon úgy tűnik, hogy az új módszertan lényege, hogy az orosz tüzérség egyszerűen addig lövi az elfoglalásra kiszemelt településeket, míg az ukrán csapatok teljesen megsemmisülnek vagy ki nem vonulnak a térségből, majd ezután indítják csak meg a páncélos és gyalogsági műveleteket. Az új harcászati módszertan hatékonynak tűnik, viszont a civil áldozatok száma egészen biztosan jelentősen meg fog ugrani.

Új taktikával dicsekszenek az orosz vezetők





Ukrán katonák Szeverodonyeck mellett. Fotó: Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Olyan taktikák alakítottunk ki, amely jelentősen felgyorsítja a különleges műveletek offenzív manővereit

– írta ki pár napja Ramzan Kadirov csecsen vezető Telegram-csatornájára, röviddel azután, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel egyeztetett a kelet-ukrajnai offenzíváról.

Ugyanerről számolt be nemrég Andrej Kartapolov is, az Orosz Állami Duma Védelmi Bizottságának elnöke, aki az orosz médiában dicsekedett azzal, hogy „szinte semmilyen látható veszteséget nem szenved” az orosz haderő most Kelet-Ukrajnában, mivel megváltozott az oroszok hadviselési doktrínája.

Az orosz offenzíva még nyugati források szerint is lendületre kapott Ukrajna keleti részében. Még a deklaráltan ukránpárti brit hírszerzés is úgy látja, hogy most harcászati szinten sikereket érnek el az oroszok a Donyec-térségben, Luhanszk-megyet elestéről, melynek most is úgy 90%-át uralják már az oroszok, már elkerülhetetlen tényként írnak.

Bombáznak mindent, amit érnek

Egy civil magánvállalat kiégett járműdepója orosz tüzérségi támadás után. Fotó: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Az orosz vezetők egyelőre nem bocsátkoztak részletes közlésekbe annak kapcsán, hogy mi is ez az új taktika, de a harctéri beszámolókból egyértelműen kezd kirajzolódni az új irány.

„Egyszerűen szőnyegbombáznak minket. A városok, melyeket támadnak, gyakorlatilag eltűnnek a Föld színéről” – mondta pár napja Szerhij Hajdaj, Luhanszk regionális katonai főparancsnoka a Politicónak.

A magazinnak nem mellesleg több frontvonalon harcoló ukrán katona is beszélt a luhanszki és donyeci összecsapásokról;

az általános konszenzus most az, hogy az oroszok elképesztő mennyiségű tüzérségi eszközt csoportosítottak a régióba, melyekkel porig rombolják az ukrán városokat, majd szárazföldi csapatokkal elfoglalják azt, ami megmaradt belőlük.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 02. Mindent elmondtak a donbaszi vérfürdő brutális valóságáról az ukrán katonák - Sosem látott a világ ilyen részletes beszámolót

Vagyis nincs már semmilyen vélt vagy valós óvatoskodás, nem próbálják megóvni sem az ipari létesítményeket, sem az infrastruktúrát, sem a térséget lakó, többségében orosz etnikumú civileket, hanem addig lövik nehéztüzérséggel az ukrán haderő által ellenőrzött városokat, amíg az ukrán katonák mind meg nem halnak vagy vissza nem vonulnak a településekről.

Az új taktika eredménye az, hogy az orosz haderő lényegében bő egy hét alatt elfoglalta a 100 ezres lélekszámú Szeverodonyeck városát, viszont a település 60-80%-a lakhatatlanná vált és a teljes ipari infrastruktúra megsemmisült.

Az új orosz taktika mind harcászati, mind humanitárius, mind pedig infrastrukturális szempontból komoly változásokat hozhat:

az oroszok jelentősen nagyobb számú tüzérségi eszközzel rendelkeznek, mint az ukránok, így hatékonyan tudják támadni az ukrán állásokat úgy, hogy az ukránok csak limitáltan tudják viszonozni a tüzet. Papíron csak az orosz önjáró tüzérségi állomány úgy 5-6-szor akkora, mint az ukrán, de rakétatüzérség területén ez a szám akár tízszeres is lehet, ami a fennálló technológiai paritás mellett durva fölényt jelent az oroszoknak.

Papíron csak az orosz önjáró tüzérségi állomány úgy 5-6-szor akkora, mint az ukrán, de rakétatüzérség területén ez a szám akár tízszeres is lehet, ami a fennálló technológiai paritás mellett durva fölényt jelent az oroszoknak. A z orosz gyalogságnak, páncélosoknak sokkal könnyebb dolga van, amikor műveleteket indítanak a városok biztosítására; mivel az ukrán pozíciók nagy részét megsemmisíti a tüzérség, nincs az a brutális, ajtóról ajtóra, lépcsőházról lépcsőházra zajló küzdelem, ami Mariupolban majdnem három hónapig hátráltatta az orosz offenzívát. Mariupolt nem mellesleg szintén úgy foglalták el végül az oroszok, hogy szinte az egész várost a földig rombolták.

mivel az ukrán pozíciók nagy részét megsemmisíti a tüzérség, nincs az a brutális, ajtóról ajtóra, lépcsőházról lépcsőházra zajló küzdelem, ami Mariupolban majdnem három hónapig hátráltatta az orosz offenzívát. Mariupolt nem mellesleg szintén úgy foglalták el végül az oroszok, hogy szinte az egész várost a földig rombolták. Az állandó, pusztító tüzérségi tűz jelentősen rombolja az ukrán harci morált, különösen, ha sokesetben de facto tehetetlenek ellene a frontvonalakon harcoló katonák.

különösen, ha sokesetben de facto tehetetlenek ellene a frontvonalakon harcoló katonák. A civil áldozatok száma jelentősen meg fog ugrani, hiszen az indiszkriminatív tüzérségi tűz nem válogat a civil és katonai célpontok közt, Kelet-Ukrajna nagy része pedig lakhatatlanná válik.

hiszen az indiszkriminatív tüzérségi tűz nem válogat a civil és katonai célpontok közt, Kelet-Ukrajna nagy része pedig lakhatatlanná válik. Megsemmisül az ipari, logisztikai infrastruktúra is, ami épp az oroszoknak okoz majd gondot, ha tartósan megszállva akarják tartani a térséget.

Ha az orosz hadvezetés azt látja, hogy az új taktika sikeres – és eddig igencsak annak tűnik -, a világ nem számíthat arra, hogy visszavesznek, sőt, pont ellenkezőleg: még durvább és még nagyobb pusztításra képes fegyvereket vethetnek be. Előkerülhetnek a stratégiai bombázók, kazettás bombák, ahogy az orosz fegyveres erők nyugatra haladnak és esetleg megközelítik Dnyipró, Zarporizzsja városát, vagy ismét úgy döntenek, hogy Harkiv ellen mennek.

Ugye nagy kérdés most, hogy mi lesz, ha az oroszok beveszik Donyec és Luhanszk megyét. Lehet, hogy megelégszenek a „szakadár népköztársaságok felszabadításával,” de az is lehet, hogy szemet vetnek majd a sikerektől felbuzdulva a történelmi Novorsszija teljes térségére.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 13. Szép csendben lehull a lepel Putyin mestertervéről - Fordulatot vehet a háború Ukrajnában

Ezért kell az ukránoknak az MLRS

Ukrán BM-21 Grad rakétasorozatvető. Ezt a fegyverrendszert mindkét oldal nagy számban használja. Fotó: Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ukrajna évek óta lobbizik amerikai M142 HIMARS és M270 MLRS rakéta-sorozatvetőkért, most úgy tűnik, végre kapnak is párat az Egyesült Államoktól és az Egyesült Királyságtól az áhított "csodafegyverekből".

Alapvetően a rakéta-sorozatvetők inkább offenzív célú fegyverek, melyek kiválóan alkalmasak arra, hogy rakétaesővel terítsenek be egy adott térséget, kimozdítva vagy megsemmisítve az ellenséges haderő védekező pozícióit. Az orosz / szovjet sorozatvetőkre legalábbis kiválóan illik ez a megállapítás, ahogy az oroszok ezt demonstrálják is offenzív műveleteik során.

Az Egyesült Államok sorozatvetői viszont következő generációs eszközök, melyek számítógépes tűzvezérlő rendszerüknek köszönhetően alkalmasak arra is, hogy precíziós csapást vigyenek véghez kijelölt célpontok ellen.

Emellett lőtávolságuk is jelentősen nagyobb, mint azoké az eszközöké, melyeket az oroszok használnak. A sorozatvetőket valószínűleg M30-as irányított rakétakonténerekkel kapják majd meg az ukránok,

ezek a fegyverrendszerek úgy 70-80 kilométeres lőtávolsággal bírnak.

Ezzel szemben az oroszok által legnagyobb számban használt BM-21 Grad sorozatvető úgy 40-45 kilométeres lőtávot képes elérni, miközben a BM-27 Uragan hatótávolságát úgy 35-50 kilométerre becsülik. Ráadásul ezek alapvetően nem irányított rendszerek.

Talán egyedül a Smerch és a Tornádó képes tüzet viszonozni az amerikai MLRS-eknek, de ezekből (különösen a 2010-es években bemutatott Tornádó-rendszerből) viszonylag limitált darabszám áll az oroszok rendelkezésére.

De amúgy a Donbaszban elsősorban 2Sz1 Gvozgyikák, 2Sz3 Akacják és 2Sz19 Mszták dolgoznak – ezek az önjáró tüzérségi rendszerek mindössze 20-30 kilométeres lőtávolsággal rendelkeznek.

Az amerikai MLRS-esekkel tehát remekül tudnák vadászni az orosz tüzérségi eszközöket az ukránok anélkül, hogy érdemben kellene aggódniuk amiatt, hogy az orosz tüzérek viszonozni tudják a támadást.

Mindettől függetlenül az ukránok valószínűleg közel sem kapnak majd annyit ezekből a rendszerekből, hogy az ő oldalukra billenjen a mérleg nyelve. Eddig meg nem erősített források szerint mindössze 4 HIMARS és 8 M270-es rendszert kap csak Kijev nyugati támogatóitól. Csak Grad-sorozatvetőből úgy 750 darabbal rendelkeznek az oroszok és még vagy 2000 darab van belőlük raktáron.

Érthető, hogy a NATO nem akarja gyengíteni saját védekezési képességeit azzal, hogy csak limitált példányszámú sorozatvetőt adnak az ukránoknak, de talán sokkal többet árt összességében a NATO védekezési képességeinek az, ha az oroszok a sorozatvetők egyikét meg tudják szerezni működőképes állapotban.

Erre pedig van reális esély:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 01. Katasztrófa lenne, ha Putyin megszerezné Ukrajna új csodafegyverét

Címlapkép: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images