Ma este megbukhat Boris Johnson

Bizalmi szavazást tart hétfő este a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója Boris Johnson miniszterelnök ellen, miután összegyűlt a szavazás kiírásához minimálisan szükséges számú kezdeményező levél - jelentette be hétfőn Sir Graham Brady, a konzervatív frakció illetékes bizottságának vezetője.

A bizalmi szavazáshoz az volt szükséges, hogy legalább 54 képviselő, a frakciótagság minimum 15 százaléka kezdeményezze azt. A folyamat titkos, ezért mindaddig nem lehetett tudni, hogy összegyűlik-e elegendő támogató, amíg azt be nem jelentették - erre ma került sor.

A bizalmi szavazást londoni idő szerint 18 és 20 óra között tartják. Ahhoz, hogy Johnson hivatalában maradhasson, a tory képviselők legalább 50%-ának plusz egy képviselőnek, azaz összesen 180 képviselőnek a támogatását kell megszereznie. Ha nyer, akkor elméletileg egy évig biztonságban van az ilyen kihívásoktól - bár a szabályok megváltoztathatók, írja a Guardian.

A DOWNING STREET-I MINISZTERELNÖKI HIVATALBAN ÉS MÁS KORMÁNYINTÉZMÉNYEKBEN A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉRE ELRENDELT SZIGORÚ KORLÁTOZÁSOK IDEJÉN TÖBB KERTI PARTIT, IVÁSZATOKKAL KÍSÉRT TÁRSASÁGI ÖSSZEJÖVETELT TARTOTTAK, NEM EGYSZER BORIS JOHNSON RÉSZVÉTELÉVEL.

A közkeletűen "partygate" néven emlegetett ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult. A kormányfő hivatalosan elnézést kért, többször is jelezte ugyanakkor, hogy nem kíván távozni tisztségéből.

Ha a konzervatív frakció többsége Johnson ellen voksol, a miniszterelnöknek az íratlan, de törvényerejű szokásjog alapján távoznia kell az általa vezetett Konzervatív Párt éléről és így a kormányfői tisztségből is, és az utódválasztáson nem indulhat.

Az ügyben lezajlott egy közigazgatási vizsgálat is, amely megállapította, hogy az összejövetelek közül több is súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat, és azokat a magatartási normákat is, amelyeknek betartását éppen a kormány várta el a brit lakosságtól a járványellenes korlátozások időszakában. A vizsgálatról kiadott 60 oldalas jelentés szerint az összejövetelek némelyikének megtartását egyszerűen nem lett volna szabad megengedni.

Címlapkép: Shutterstock