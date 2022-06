Németország megvédené az ukrán kultúrát

Oroszország az ukrán kulturális önazonosságot is meg akarja semmisíteni az Ukrajna elleni támadással - jelentette ki Claudia Roth, a német szövetségi kormány kulturális és médiaügyekért felelős államminisztere egy keddi interjúban.

Zöldek politikusa az ukrajnai Odesszában az ARD német országos közszolgálati televíziónak nyilatkozva kiemelte, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen

valójában a kultúra, és a demokrácia kultúrája elleni háború.

Ismertette: a támadásban eddig 375 kulturális intézmény rongálódott vagy semmisült meg, köztük múzeumok, színházak, koncerttermek, és az orosz csapatok megrongáltak vagy romba döntöttek 137 templomot is, főleg ortodoxokat. Könyvtárakat és levéltárakat is érnek támadások, vagyis veszélyben van a települések, közösségek, az egész társadalom emlékezete is.

Világosan mutatja, hogy a háború célja Ukrajna kulturális identitásának megtámadása és megsemmisítése

- húzta alá az államminiszter az ARD-ben élőben sugárzott interjúban.

Mint mondta, a német kormány nemzetközi összefogással, egy úgynevezett kulturális vagyonvédelmi hálózat révén igyekszik hozzájárulni az ukrajnai kulturális intézményrendszer és a műkincsek védelméhez. A hálózat legújabb kezdeményezése azt szolgálja, hogy Odessza óvárosa kulturális világörökségi helyszín legyen - tette hozzá, kifejtve, hogy az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által vezetett világörökség-programban működő vészhelyzeti mechanizmus beindításával igyekeznek elérni az odesszai óváros felvételét a világörökségi helyszínek listájára. Megjegyezte: a fekete-tengeri kikötővárosban "minden sarkon tapasztalható, hogy valóban vészhelyzet van".

A világörökségi státusz a remények szerint a katonai védelem mellett egy újabb, szellemi "védőpajzs" lehet az orosz támadások ellen - mondta Claudia Roth.

A politikus hétfőn érkezett kétnapos hivatalos látogatásra Odesszába ukrán kollégája, Olekszandr Tkacsenko kulturális és információs politikai miniszter meghívására. Ő az első német kormánytag, aki az orosz támadás kezdete óta felkeresi a nagyjából egymillió lakosú várost, amely nemcsak kulturális, hanem kereskedelmi központ is, és stratégiai jelentősége miatt számos alkalommal került már orosz tüzérségi támadás alá.

A német szövetségi parlament (Bundestag) a napokban fogadta el az új 2022-es költségvetést, amelyet az ukrajnai háború miatt kellett kidolgozni. Ebben 20 millió eurót különítettek el az ukrán kulturális intézmények és a független médiumok támogatására.

Címlapkép forrása: Getty Images