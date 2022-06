Figyelmeztet Lavrov: "Ez még több halálesetet fog okozni az ukránok körében"

Lavrov ma reggel Törökországban tárgyalásokat folytatott kollégájával, hogy megvitassák az ukrán gabonaexport újraindításának tervét.

Az orosz külügyminiszter most londoni orosz nagykövetség tweetjében figyelmeztette a Nyugatot, amiért fegyvereket küld Ukrajnába, hogy segítsen az országnak az orosz erők elleni harcban.

Ukrajnát elárasztják fegyverekkel és nehézfegyverzettel

- idézték Lavrovot.

A továbbiakban a lépést "kockázatos útnak" nevezi, majd arra figyelmeztet, hogy ennek következtében még több ukrán fog meghalni:

FM : is being flooded with & heavy equipment. West says “they are waging war against Russians; Ukrainians are dying – so let them die, we're just giving weapons”. This is a risky path to take. In the end, this will cause even more deaths among Ukrainians. #Lavrov