Újfajta, még pusztítóbb rakétákat gyártanak az orosz tankok rémálmához

A TÜBITAK SAGE által kifejlesztett lézerirányítású, Bozok nevű lőszer több sikeres teszten is átesett. A tesztelések során a különösen az ukrajnai háború nyomán világszerte ismertté vált Bayraktar TB2-es drónok lőtték ki a rakétákat.

A Bozok hatótávolságát a kezdeti 9 kilométerről 15 kilométerre növelték, de a fejlesztő még nagyobb hatótávolság elérésére törekszik.

A Bayraktar TB2-es drónokat az ukrán haderő is alkalmazza, számos videó jelent meg arról, hogy ilyen drónok pusztítanak el orosz páncélosokat és egyéb szárazföldi eszközöket.

Az ukrán védelmi minisztérium Twitter-oldalán szintén közzétette, hogy megindult a Bozok sorozatgyártása.

Ukrajna tökéletes környezet, és lehetőséget kínál a tesztelésre

– írta a minisztérium, ami arra utalhat, hogy hamarosan ezekkel a rakétákkal támadhatják az orosz katonai járműveket a Bayraktar drónok az ukrajnai frontokon.

Turkey has started mass production of Bozok, miniature ammunition with laser guidance, which is highly compatible with the Ukrainian-Turkish Bayraktar TB2. Ukraine is the perfect environment and presents opportunities for testing. pic.twitter.com/Dz8Tso5sPU