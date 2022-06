A világ legjobb tüzérségi fegyvereit kapja meg Ukrajna – Ez lesz a csodafegyver, ami legyőzi Putyint?

Döntő szerepet játszik a Donbaszért folytatott harcokban a tüzérség, egy olyan fegyvernem, melyből az orosz haderő lényegesen nagyobb mozgósítható állománnyal, tartalékokkal rendelkezik, mint az ukránok. A nyugati országok a világ legmodernebb önjáró tüzérségi fegyvereit – CAESAR-okat, Panzerhaubitze 2000-eseket, Zuzana 2-eseket, M270-es és M142-es rakéta-sorozatvetőket -, ajánlották fel az ukrán fegyveres erőknek, hogy kiegyenlítsék egy kicsit az erőviszonyokat, de ezeknek a fegyvereknek a nagy része még nem érkezett meg. Fordulhat az ukránok hadiszerencséje a Donbaszban a nyugati eszközöknek köszönhetően? Sikerül felvenni a harcot az orosz tüzérséggel? Sikerülhet átváltani a nehézkes védekezést ellentámadásba? Nézzük.

Ezért kellenek a nyugati tüzérségi eszközök

2Sz19-SzM önjáró löveg Moszkvában. Fotó: Iliya Pitalev - Host Photo Agency via Getty Images

Néhány hete nyíltan kijelentették az orosz vezetők, hogy taktikát váltanak a Donbaszban. Helyszíni beszámolók alapján az a kép rajzolódik ki, hogy az orosz tüzérség sokkal aktívabb lett; nagy számú önjáró löveget csoportosítottak át a térségbe és indiszkrimintatív módon lőnek mindent, ahol ukrán katonák tartózkodnak, legyen szó akár nagyobb, orosz etnikumú, luhanszki vagy donyeci városi területekről.

Az oroszok taktikája eddig úgy tűnik, minden brutalitása és kegyetlensége ellenére kifejezetten hatékony. Az orosz haderő elfoglalta Luhanszk 90%-át, illetve a térség adminisztratív központját, Szeverodonyecket is szinte teljesen ellenőrzésük alá vonták. Izjum felől Szlovjanszk település bekerítése folyik, Horlivka felől Bahmut a cél. Ezeknek a településeknek az elfoglalásával szinte teljesen elvágnák a Donbaszban tartózkodó ukrán alakulatok utánpótlási útvonalait az oroszok, nem véletlen fogalmazott úgy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy a mostani harcokban dől el a Donbasz sorsa.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 09. Luhanszk csaknem teljesen orosz kézen, hamarosan eldőlhet Donbasz sorsa

Mivel a működőképes ukrán repterek nagyon messze vannak a frontvonaltól, a hagyományos szárazföldi alakulatok (pl. különleges erők, harcjárművek) mozgástere pedig korlátozott, az ukránok egyetlen, reálisan hatékony lehetősége az orosz tüzérségi eszközök likvidálására a saját tüzérségi képességeik javítása.

Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy az orosz haderő önjáró lövegek területén körülbelül 4-5-szörös, rakéta-sorozatvetők terén durván 10-szeres számbéli fölénnyel rendelkezik.

Közben nagyjából technológiai paritás is tapasztalható a két fél közt, hiszen mindkét oldal többségében szovjet gyártmányú tüzérségi eszközökre támaszkodik; 2sz1-es és 2Sz3-as önjáró tarackokra, BM-21-es, BM-27-es és BM-30-as rakéta-sorozatvetőkre, de ímmel-ámmal megjelennek a harctéren 2Sz5 Hiacint és 2Sz7 Pion önjáró lövegek és 2Sz19 Mszta önjáró tarackok is. Ukrajna nemrég elkezdte rendszerbe állítani amerikai gyártmányú M109-es önjáró és M777-es vontatott tarackjait is, de ezek önmagukban nem jelentenek jelentős technológiai ugrást a feltupírozott szovjet eszközökhöz képest.

BM-21 Grad rakéta-sorozatvető ukrán szolgálatban. Fotó: Wikimedia Commons

Ezek a fegyverrendszerek többségében hidegháborús eszközök, nem használnak semmilyen modern, integrált számítógépes tűzvezérlő rendszert, csupán néha segítik őket a találatleadásban drónok, GPS-es rendszerek, különféle kommunikációs berendezések. Technológiai paritás mellett tehát fontos tényező tüzérségi fegyvernemben a számbeli túlerő, ami jelenleg az oroszok felé billen.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy Ukrajna számbéli hátrányát haditechnikai eszközök terén sokáig ellensúlyozta valamennyire az amerikai hírszerzés, felderítés munkája, de erre kevésbé tudnak az ukránok támaszkodni, mint Kijev vagy Odessza körül, közelebb a nyugati, NATO-országok területéhez.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 05. Kiszivárgott: amerikai segítséggel likvidálták Putyin tábornokait

Az ukránok azért kezdtek el kilincselni a nyugati országoknál modern tüzérségi eszközökért, mert úgy látják: még ha lényegesen kevesebbet is kapnak támogatóiktól, mint az oroszok több ezer tüzérségi eszköze (pl. csak BM-21-esből 750 darab van aktív állományban, Akacjából 800, 2Sz19-esből majdnem 1000), a technológiai fölény majd az ő oldalukra billenti a mérleg nyelvét.

2Sz1 Gvozgyika önjáró lövegek Oroszországban. Fotó: Wikimedia Commons

Komoly eszközök, de mit kap meg belőlük Ukrajna?

Ukrajna éveken át lobbizott nyugati támogatóinál komolyabb tüzérségi eszközökért, ezekre a kérésekre ilyen-olyan biztonsági indokokra hivatkozva korábban mindig elutasító választ kaptak. Legközelebb talán a csehszlovák gyártmányú, 152 milliméteres DANA önjáró lövegek beszerzéséhez jutottak, mielőtt kirobbant a háború, de például a régóta áhított, amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők beszerzési igényeit többször is elutasította Washington.

Amerikai HIMARS-sorozatvető a Fülöp-szigeteken. Fotó: Dondi Tawatao/Getty Images

Az orosz invázió miatt fordult a kocka. A nyugati országok sorra biztosítják a támogatásukról az ukrán fegyveres erőket, és miközben a háború kezdeti szakaszában inkább csak kézifegyvereket, páncéltörőket, esetleg régi, szovjet járműveket küldtek Ukrajnának, most már sorra ajánlják fel a modern tüzérségi fegyvereket Ukrajna nyugati támogatói.

A felajánlott szovjet / VSz gyártmányú, amerikai hidegháborús önjáró lövegek és sorozatvetők, valamint a vontatott tarackok mellett kitűnik a listán

a hollandok és németek által felajánlott, 12 darab Panzerhaubitze 2000- es önjáró tarack,

es önjáró tarack, a franciák által már leszállított, ismeretlen mennyiségű CAESAR önjáró lövegek,

önjáró lövegek, a Lengyelország által részben ingyenesen, részben ellentételezésért cserébe felajánlott, 72 darab AHS Krab önjáró tarack,

önjáró tarack, a Szlovákiától papíron megvásárolt, 8 darab Zuzana-2 -es önjáró löveg,

-es önjáró löveg, valamint a Nagy-Britannia által felajánlott M270 MLRS,

és az Egyesült Államok által felajánlott M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők.

Ezeknek a felajánlásoknak a nagy része azonban még nem érkezett meg Ukrajnába.

Hogy milyen segítséget jelentenek ezek a fegyverek a fronton valójában az ukrán fegyveres erőknek? Sok múlik azon, hogy pontosan milyen felszereltséggel küldik őket Ukrajnába az ország nyugati támogatói.

Elsődleges dilemma továbbra is az elektronika, a tűzvezérlő rendszerek kérdése. Az Egyesült Államok például azért nem küldött az M777-es vontatott tarackokhoz semmilyen számítógépes rendszert, mert tartanak tőle, hogy az oroszok esetlegesen zsákmánnyá teszik ezeket, majd feltörik azt a GPS-es hálózatot, melyet az amerikai tüzérek a pontos találatleadáshoz használnak. Ha viszont például a rakéta-tüzérségi eszközöket is GPS-es rendszerek nélkül küldik el, a fegyverek teljesen alkalmatlanok lesznek arra a precíziós csapásmérő képességre, amely alapvetően megkülönbözteti őket az oroszok rakétatüzérségi eszközeitől.

Szintén kérdés, hogy pontosan milyen rakétákat, rakétakonténereket küldenek a nyugati országok például a felajánlott sorozatvetők mellé. Az M270-esek által használt legöregebb rakétatípus, az M26-os például még csak nem is irányított, lőtávolsága pedig alig 32 kilométer. A legújabb, M31-es típusváltozat viszont irányított és 70 kilométeres lőtávolsággal bír. Nyilván az irányított rakéták célba juttatásához szükséges az erre fejlesztett, érzékeny technológiának számító tűzvezérlő rendszer is.

Amerikai és dél-koreai M270-esek, MGM-140 típusú rakétával. Fotó: South Korean Defense Ministry via Getty Images

A franciák az eddig leszállított CAESAR-okkal együtt viszont odaadták az ukránoknak az eredetileg marokkói preferenciákra konfigurált számítógépes tűzvezérlő rendszert is, a németek pedig a Panzerhaubitzék rendszereit fogják módosítani, arra hivatkozva, hogy az hatékonyabban integrálható kell, hogy legyen az ukránok katonai kommunikációs hálózatába. Az amerikai, brit szállítmányok sorsa ezen a területen egyelőre még kérdéses. Azt biztos tudni, hogy az amerikai MLRS-ekhez nem kapják meg az ukránok a legnagyobb hatótávolságú, ATACMS rakétarendszert, de egyelőre nem tudni ezen kívül, hogy mennyire „butítják” majd a leszállított HIMARS-okat, M270-eseket.

Francia CAESAR önjáró löveg a Közel-Keleten. Fotó: Wikimedia Commons

Talán a kompromisszum az lesz, hogy régebbi, de nem teljesen „buta” felszereléssel ellátott tüzérségi eszközöket kapnak majd nyugatról az ukránok. Az orosz Gvozgyikák lőtávolsága kb. 20-25 kilométer, a Gradoké kb. 40, ezekkel az eszközökkel szemben még az M30-as rakétarendszer 70 kilométeres, vagy a Panzerhaubitze 2000-esek rakéta-póthajtás nélküli, durván 45 kilométeres lőtávolságú lövedéktípusa is előnyt jelent.

Fordulópont jöhet a Donbaszban?

Német Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack. Ukrajna összesen 12 darabot kap majd ezekből Hollandiától és Németországtól. Fotó: Morris MacMatzen/Getty Images

Az, hogy mennyiben jelentenek majd tényleges segítséget Ukrajnának a leszállított eszközök, nem csupán a konfiguráción, felszerelés-technológián múlik, hanem két másik tényezőn is:

Pontosan mennyit kapnak egyes eszközökből az ukránok.

egyes eszközökből az ukránok. Milyen gyorsan kapják ezeket meg.

Az igazság az, hogy egyik területen sem túl biztató a kép az ukránok számára.

AHHOZ UGYANIS, HOGY A SORSDÖNTŐ, SZEVERODONYECK KÖRÜLI HARCOKBAN AZ UKRÁNOK OLDALÁRA FORDULJON A HADISZERENCSE, RENGETEG TÜZÉRSÉGI ESZKÖZ KELL, AZONNAL.

Egyelőre viszont nincs erről szó.

A legnagyobb segítséget jelentő rakéta-sorozatvetőkből eddig úgy tűnik, minimális mennyiséget kapnak az ukránok. A britek valószínűleg mindössze 3 M270-est, az amerikaiak pedig 2-4 HIMARS-t küldenek a frontvonalra. Ezzel szemben, ahogy fönt is írtuk, csak Grad-sorozatvetőkből mintegy 750 darab van aktív állományban az oroszoknál és még több ezer raktáron. És ez csupán egy tüzérségi eszköztípus a kb. 15-20 féle orosz önjáró tüzérségi és megannyi vontatott tüzérségi rendszerből. A teljes, Donbasz térségében mozgósított tüzérségi eszközök száma orosz oldalon már talán most is ezrekben mérhető. Ilyen mennyiségű eszközzel szemben akár 10-20 MLRS-sem biztos, hogy sorsfordító segítséget jelentene, de egyelőre még ennyiről sincs szó.

A britek valószínűleg mindössze 3 M270-est, az amerikaiak pedig 2-4 HIMARS-t küldenek a frontvonalra. Ezzel szemben, ahogy fönt is írtuk, csak Grad-sorozatvetőkből mintegy 750 darab van aktív állományban az oroszoknál és még több ezer raktáron. És ez csupán egy tüzérségi eszköztípus a kb. 15-20 féle orosz önjáró tüzérségi és megannyi vontatott tüzérségi rendszerből. A teljes, Donbasz térségében mozgósított tüzérségi eszközök száma orosz oldalon már talán most is ezrekben mérhető. Eddig arra hivatkozva nem küldtek modern, nyugati felszereléseket Ukrajna támogatói, hogy a szovjet eszközökre vannak kiképezve az ukrán kezelők. Ez a meglátás valamennyire jogos, de ugye léteznek gyorsított kurzusok, melyek arra vannak kitalálva, hogy már katonai tréninggel, tapasztalattal rendelkező szakembereket átképezzenek más eszközökre. De még az átképzés is a legjobb esetben is hónapokat vehet igénybe – például a sorozatvetők használatára legkorábban is ősszel lehetnek kiképezve az ukrán kezelők, de a tél talán reálisabb.

A logisztika sok esetben körülményes. Lengyelország például nagyvonalúan beígérte az ukránoknak a 72 darab Krab önjáró löveget, de még az is kérdéses, hogy rendelkeznek-e egyáltalán ekkora állománnyal. Papíron a lengyel haderő összesen 80 darab Krabbal rendelkezik, de ha ebből 72-t odaadnak az ukránoknak, szinte teljesen modern tüzérségi eszközök nélkül maradnak. Valószínű, hogy megvárják, amíg a korábban megrendelt, 122-es darabszámból több eszköz megérkezik, mielőtt teljesítik az ukrán rendelést, de ez még hónapok kérdése lehet. Más országoknál a tüzérségi rendszerek átszerelése, "butítása," esetlegesen legyártása vehet hónapokat igénybe. Szintén kérdéses, hogy jutnak ezek az eszközök a Donbaszba, ahol a hidak, vasútvonalak nagy részét szétbombázta az orosz haderő.

Lengyelország például nagyvonalúan beígérte az ukránoknak a 72 darab Krab önjáró löveget, de még az is kérdéses, hogy rendelkeznek-e egyáltalán ekkora állománnyal. Papíron a lengyel haderő összesen 80 darab Krabbal rendelkezik, de ha ebből 72-t odaadnak az ukránoknak, szinte teljesen modern tüzérségi eszközök nélkül maradnak. Más országoknál a tüzérségi rendszerek átszerelése, "butítása," esetlegesen legyártása vehet hónapokat igénybe. Szintén kérdéses, hogy jutnak ezek az eszközök a Donbaszba, ahol a hidak, vasútvonalak nagy részét szétbombázta az orosz haderő. Több NATO-ország is elkezdett barterolni, fusizni, vitatkozni, vádaskodni egymással a nehézfegyvereket illetően. Ez inkább eddig a konvencionális páncélozott járművek területén mutatkozott: például Görögország a napokban jelentette be, hogy nem adják oda az ukránoknak a korábban beígért, 100 darab BMP-1-es gyalogsági harcjárművet, amíg nem kapnak Mardereket Németországtól. A németek viszont egyelőre nem küldenek a görögöknek (és az ukránoknak) sem Mardereket ilyen-olyan védelmi képességhiányokra hivatkozva. Az ilyen politikai játszmák szintén hátráltatják az ukránoknak nyújtott segítség dinamikáját és könnyen lehet, hogy a Marder-botrányhoz hasonló vitahelyzet fennáll majd hamarosan a tüzérségi eszközök területén is.

Hadgyakorlaton a Marder gyalogsági harcjármű (háttérben). Kora és viszonylag limitált harcértéke ellenére több botrány is volt e páncélostípus körül az ukrajnai háború kezdete óta. Nem kizárt, hogy tüzérségi eszközök közül is láthatunk majd hasonló huzavonát. Fotó: Alexander Koerner/Getty Images

Összességében tehát az látszik, hogy a beígért nehézfegyverek valószínűleg nem érkeznek meg a Donbaszba időben ahhoz, hogy az ukránok fordítani tudjanak az ottani harcok menetén.

Később persze, ha más városokat kell megvédeni vagy ellentámadást akarnak indítani az ukránok a megszállt területek visszaszerzéséért, még jól jöhetnek a nyugati eszközök. Nagy kérdés most, hogy az oroszok befejezik-e az offenzívát Ukrajna ellen, ha „felszabadították” Donyeck és Luhanszk megyét, vagy mennek-e majd tovább Odessza, Zaporizzsija, Dnyipró felé.

Ha pedig vége az orosz offenzívának (akár az orosz hadvezetés döntése, akár az offenzíva megtörése miatt), az ukránok hasznosíthatják a tüzérségi eszközöket arra, hogy például visszavegyék Herszont, Izjumot vagy éppen Szeverodonyecket. Az ilyen eszközök talán még nagyobb segítséget is jelentenek az offenzív műveletekben, mint a védekezésben; ez az orosz támadás dinamikáján is látszik.

Persze az is kérdés, hogy mit lép majd a Kreml, amikor az első nyugati MLRS-ek megérkeznek Ukrajnába. Vlagyimir Putyin elnök és Dimitrij Medvegyev ex-elnök is súlyos fenyegetéseket fogalmazott meg ugyanis arra az esetre, ha ezek a fegyverek Ukrajnába jutnak (és mellette még orosz területekre is lőnek velük), az viszont nem látszik még, hogy üres fenyegetésről vagy komoly eszkalációs szándékról van-e szó.

Címlapkép: Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack német szolgálatban. A kép illusztráció. Fotó: Alexander Koerner/Getty Images