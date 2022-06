Igazi tankritkaságot videóztak le a Donbaszban

Az ukrán fegyveres erők harckocsi-állományának zömét modernizált T-64-es harckocsik alkotják, ritkán látni ukrán oldalon ennél modernebb harcjárműveket. Most kikerült a közösségi médiába egy videó az ukrán fegyveres erők egyik legmodernebb harckocsijáról, a T-84 Oplotról, ahogy az valószínűleg a donbaszi frontra tart.

An incredibly rare Ukrainian T-84 Oplot tank operating in the east pic.twitter.com/3WNSqhITH6