Ukrán olaj- és gáztárolókat vettek célba az oroszok

A SkyNews számolt be róla, hogy Vaszilenko képviselő elmondta, hogy az elmúlt napokban főként az ország Dnyipro és Harkiv régióját érintették a támadások.

Arra is figyelmeztetett, hogy a csapások és a tűzesetek következtében a tűz "mérgező füst" keletkezik.

Emellett robbanásokat is hallottak ma az ukrán fővárosban, az orosz védelmi minisztérium szerint pedig csapást mértek egy parancsnoki központra Dnyipro térségében, és a Harkiv felé nyomulás során Iszkander rakétákkal megtámadtak egy harckocsijavító üzemet a régióban. Az orosz minisztérium azt is közölte, hogy az ukrajnai Mykolaiv városban megsemmisítettek mintegy 20 katonai járművet is, illetve 10 ágyút, amelyek a nyugati országoktól érkeztek Ukrajnába.

Last couple of days has targeted oil and gas storage units across producing toxic fires, black smoke and further petrol challenges in the country. and region have been particularly affected #Russia