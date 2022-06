Sosem látott lista került ki az Ukrajnába ömlő fegyverekről - Úgy tűnik, a java még csak most jön

Vissza-visszatérő kritika Olaf Scholz német kancellárral szemben, hogy nem biztosít elég fegyvert Németország Ukrajnának az Oroszország elleni háborúhoz, maga a német vezető viszont azt állította többször is, hogy a németek az Ukrajnát segítő nemzetek élvonalában vannak. Most a német kormány egy teljes listát tett közzé azokról a fegyverekről, technikai eszközökről, melyeket eddig Ukrajnába küldtek vagy Ukrajnába terveznek küldeni.

Olaf Scholz német kancellárt rendszeresen kritizálja Ukrajna kormánya és támogatóik, amiért szerintük nem küldenek a németek elég fegyvert Ukrajnának az orosz támadás elhárítása érdekében. Maga a kancellár többször is azt állította korábban, hogy ez egyszerűen nem igaz, hiszen Németország azon országok közt van, amelyek a leginkább segítik Ukrajnát, mind fegyverek, mind materiális juttatások tekintetében. Azt is hangsúlyozta viszont, hogy a Bundeswehr messze nem rendelkezik olyan sok technikai eszközzel, hogy egyszerre a mostaninál lényegesen nagyobb segítséget küldjön Ukrajnának és fennmaradjon Németország védelmi képessége.

A német kormány talán a kritikák elhárítása végett nemrég egy igencsak hosszú listát tett közzé azokról a fegyverekről, technikai eszközökről, melyet Németország Ukrajnának küldött az orosz invázió kezdete óta. Elképzelhető, hogy a közzétételt az amerikai védelmi minisztérium hasonló akciója inspirálta, melynek fejében Washington is részletesen publikálta, mit adtak és mit terveznek adni Ukrajnának.

A németek valójában két listát publikáltak, az egyik ezek közül azokat a technikai eszközöket tartalmazza, melyeket Ukrajnának terveznek küldeni, míg a másik a már leszállított eszközöket mutatja. Amerika egyben közölte a kettőt.

Talán a leszállításra tervezett eszközök listája az érdekesebb. Németország egyebek mellett a következő eszközöket tervezi biztosítani az ukrán fegyveres erőknek:

7 Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack, illetve az üzemeltetésükhöz szükséges kiképzés (Hollandia még 5-öt ad az ukránoknak a németek mellett).

Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack. Fotó: Thomas Imo/Photothek via Getty Images

30 Gepard légvédelmi harcjármű és 6000 darab lőszer,

Gepard légvédelmi jármű. Fotó: Getty Images

54 M113-as páncélozott szállító harcjármű,

M113-as páncélozott szállító harcjármű. Fotó:

8 meg nem nevezett felderítődrón,

10 meg nem nevezett MRAP (talán a Dingóról van szó),

Dingo MRAP. Fotó: Philipp Schulze/picture alliance via Getty Images

meg nem nevezett számú IRIS-T légvédelmi rendszer,

3 MARS rakéta-sorozatvető (ez az M270-es német változata),

MARS MLRS. Fotó: Ingo Wagner/picture alliance via Getty Images

10 ezer darab tüzérségi lőszer,

53 ezer darab légvédelmi lőszer,

5,8 millió kézifegyver-lőszer,

drónvédelmi eszközök,

pickupok és teherautók,

személyvédelmi felszerelések,

radarok,

egészségügyi felszerelések és a tárolásukra alkalmas hűtők.

A lista talán olyan sok újdonságot nem tartalmaz, egyedül talán az M113-asokról, a drónokról és az MRAP-ekről nem volt korábban széles körben szó. Az is érdekes, hogy amúgy továbbra sincs arról szó, hogy Németország különösen nagy számú nehézfegyvert küldene Ukrajnának – bármennyire is modern eszköz, például 3 MARS MLRS és 7 PzH 2000-es igencsak minimális segítséget jelent az ukrán tüzérségnek. Ellentétben kockázat azoknak a NATO-országoknak, melyek ezeket használják, erről korábban itt írtunk:

Érdekes az is, hogy a német lista továbbra sem tartalmazza azt a mintegy 200 darab Marder IFV-t, illetve több tucat Leopard 1-es harckocsit, melyet a Rheinmetall ajánlott fel az ukrán fegyveres erőknek. Az ukránok szerint ezeket az eszközöket a Bundestag tudatosan tartja vissza, mert tartanak Vlagyimir Putyin megtorlásától. Az, hogy ezek az eszközök nincsenek rajta a listán, jelentheti azt is, hogy az ukrán vádak igazak, de azt is, hogy azért nem kerültek az eszközök a listára, mert a Rheinmetall magáncégként, és nem a német állammal együttműködve ajánlotta fel a technikát.

Marder gyalogsági harcjármű. Még mindig nem tudni, hogy Ukrajna megkapja-e a Rheinmetall által márciusban felajánlott 200 darabot. Fotó: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images

A korábban leszállított fegyverek területén is van pár érdekesség. Azért nem mondható az, hogy Németország egyáltalán nem támogatta eddig az ukránokat, csupán arról van szó, hogy nehézfegyverek területén nem nagyon mutatkozott meg eddig ez a támogatás.

Viszont eddig leszállítottak többek közt:

3000 Panzerfaust 3-as rakétagránátvetőt,

Panzerfaust 3-as rakétagránátvető. Fotó: Sean Gallup/Getty Images

14 900 harckocsiaknát,

3200 Stinger és Sztrela vállról indítható légvédelmi rakétavetőt,

16 millió kézifegyver lőszert,

100 MG3-as géppuskát (ez az MG42-es utódja),

MG3-as géppuska. Fotó: Sean Gallup/Getty Images

100 ezer kézigránátot,

5300 robbanószerkezetet,

30 meg nem nevezett páncélozott járművet,

MiG-29 alkatrészeket,

178 logisztikai járművet,

illetve egészségügyi, személyvédelmi, logisztikai, kommunikációs felszerelések széles körét.

Ezek fejében tehát valamennyire jogosak azok a vélemények, melyek szerint Németország, bár rengeteg kézifegyvert, lőszert és egyéb, materiális támogatást küldött Ukrajnának, nehézfegyverek (pl. tüzérségi eszközök, tankok, gyalogsági harcjárművek) tekintetében azért igencsak mérsékelt támogatást nyújt Kijevnek.

Ahhoz pedig, hogy Ukrajna fordítani tudjon a donbaszi harcok állásán, rengeteg nehézfegyverre van szükségük, azonnal. A "néhány nehézfegyver, valamikor ősszel" biztosan nem lesz elég.

Címlapkép: német PzH 2000-es önjáró tarackok Litvániában. Fotó: Sean Gallup/Getty Images