Újabb állammal rúgta össze a port Moszkva, bekéretik az uniós nagykövetet – Háborús híreink kedden

Továbbra is Szeverodonyeck térségére koncentrálódnak az ukrajnai háború harcai. Harkiv északi részén meglehetősen nehéz a helyzet, az orosz erők ismét megpróbálnak közeledni az északkeleti városhoz, de robbanásokat hallottak tegnap az ukrán fővárosból, Kijevből is. Érkeztek hírek arról is, hogy az oroszok ukrán olaj- és gáztározókat vettek célba Dnyipro és Harkiv térségében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy véli, hogy Oroszország a héten fokozni fogja támadásait, miközben az Európai Unió vezetői azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e Ukrajna csatlakozását a blokkhoz.1. Ausztrália 14 darab, amerikai gyártmányú, M113-as páncélozott szállító harcjárművet küldött az ukrán fegyveres erőknek.2. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy Oroszország a héten fokozni fogja támadásait, miközben az Európai Unió vezetői azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e Ukrajna csatlakozását a blokkhoz.3. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint "valódi háborús bűncselekmény", hogy Moszkva több millió tonna ukrán gabona exportját blokkolja Ukrajnában.4. Oroszország kijelentette, hogy válaszlépéseket ígér, amennyiben Litvánia nem engedélyezi az árutranzitot Kalinyingrádba.5. Magyarország felajánlotta területét az ukrán gabonaexport lehetséges útvonalaként, mivel az orosz invázió miatt a Fekete-tengeren keresztül vezető szokásos útvonalak megszakadtak - közölte Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek találkozóján Luxemburgban.6. Csapást mértek az ukrán fegyveres erők Csornomornaftohaz gázfúrótornyaira - közölte Szergej Akszjonov krími vezető hétfőn a Telegramon.7. Joe Biden valószínűleg nem látogat el Ukrajnába.8. Kemény üzenet érkezett a Kremltől: az elfogott amerikaiakat nem védi a genfi egyezmény.9. A német kancellár elmondta, mitől fél Putyin.10. Amerika segítségét kéri az orosz tankok miatt aggódó ukrán diplomata.11. Térképen a háború: így áll Putyin inváziója.