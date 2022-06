Szorult helyzetben az ukrán haderő, az oroszok újabb várost vettek célba

Hajdaj szerint az oroszok közelednek Licsianszk felé, a várost repülőgépekkel lövik. Hozzátette, nehéz a helyzet a várostól délre.

Az ellenség behatolt Toskivkába, ami lehetővé tette nekik, hogy fokozzák a más települések elleni tüzet

– mondta.

Nem könnyű a katonáinknak fenntartani a védelmet

– tette hozzá.

A közeli Szeverodonyeck városában folytatódnak a harcok, ahol az ukrán erők még mindig tartják az Azot vegyiüzemet.

Hajdaj szerint ugyanakkor az orosz erők megpróbálják bekeríteni az ukrán egységeket néhány településen Szeverodonyeck és Licsianszk közelében.

Katonai elemzők szerint az orosz előrenyomulás kockázata dél felől az, hogy az ukrán csapatok egy részét elvághatják.

Licsianszk városa jelenleg heves tűz alatt áll. Az oroszok taktikája a Donbaszban ezek szerint továbbra is az, hogy tüzérségi támadásokkal földig rombolják a településeket, majd ezután hatolnak be és bocsátkoznak utcai harcokba.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt keddi jelentése szerint

az orosz erők sikeresen haladnak Licsianszk felé déli irányból, ahelyett, hogy Szeverodonyeck felől a Sziverszki Donyec folyón kelnének át.

(Itt már mindhárom helyi hidat korábban lerombolták.)

Az ISW korábban azt jósolta, hogy az orosz erők megpróbálnak majd délről Licsianszk felé támadni, hogy semmissé tegyék azt a védelmi előnyt, amelyet a Sziverszkij Donyec folyó biztosítana az ukrán védőknek a Szeverodonyeck felől történő közvetlen támadással szemben. Ez az orosz előrenyomulás egyértelmű visszaesést jelent az ukrán védelem számára a Szeverodonyeck–Licsicsanszk térségben, de az orosz erőknek valószínűleg további elhúzódó harcokra lesz szükségük az ukrán erőkkel, hasonlóan a Mariupolban és Szeverodonyeckben látott városi harcokhoz, hogy elfoglalják Licsianszkot.

Az ISW szerint a következő hetekben várható az orosz szárazföldi támadás Licsianszk peremterületei ellen.

