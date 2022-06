Coviddal fertőződött meg egy dél-amerikai ország elnöke, ráadásul még tüntetnek is ellene

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a 66 éves elnöknek nincsenek komoly tünetei.

Ecuadorban a regisztrált fertőzöttek száma kedden meghaladta a 900 ezret. Mivel a járványadatok nem nőttek jelentősen, már április végén eltörölték a kötelező maszkhasználatot. A járvány kitörése óta mind ez idáig a lakosság 83 százaléka vette fel az oltás két adagját, 38 százalék hármat, körülbelül négy százalékuknak pedig négy oltása van.

Eközben az országban már

tíz napja tartanak a demonstrációk az üzemanyag, az élelmiszer és más alapvető termékek egyre magasabb ára miatt.

Számos városban voltak már tüntetések, időnként erőszakba is torkolltak, és állítólag négy halálos áldozatot követeltek. Az elnök hat tartományban rendelt el rendkívüli állapotot.

A Reuters szerint a főleg őslakosok által tartott tüntetések próbára teszik Lasso képességét az ország gazdaságának újraindítására és a foglalkoztatás beindítására. Az elnök ellenséges viszonyban van a nemzetgyűléssel, amely blokkolta előterjesztéseit.

A szerdai quitói demonstráción a tüntetők ecuadori zászlókkal és kormányellenes jelszavakat skandálva vonultak végig a főváros főbb útjain. Néhány őslakos tüntető lándzsát vitt magával.

Thousands of indigenous people from the highlands and the Amazon march through Quito on day 10 of mobilizations across Ecuador. Video: @henrytelesur