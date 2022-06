Sorsdöntő dilemma előtt az ukrán haderő

Liszicsanszk megvédése elkerülhetetlenül nagy veszteségekhez vezetne mind az ukrán csapatok, mind a városban maradt polgári lakosság körében. Az oroszok – a szomszédos Szeverodonyeckhez hasonlóan – válogatás nélkül lövik a települést.

Emellett az oroszok elvághatják az utánpótlási folyósót a T1302-es autóút mentén Bakmut felé, amivel az ukrán erőket bekerítenék.

Egyes helyeken a délről előrenyomuló orosz egységek öt kilométerre vannak az autópályától. Bár más utánpótlási útvonalak is rendelkezésre állnak, ezek nehéz és könnyen sebezhető útvonalak lennének.

A Liszicsanszkban maradás mellett szól, hogy a város magasabban fekszik, mint a környező terület, és az ukrán erők képesek lennének akár hetekig fenntartani az orosz egységeket, károkat okozni nekik, és ezzel enyhülne a nyomás más frontokon, például Szlovjasznk környékén.

Így Liszicsanszk egy új Mariupollá válna.

Az ukrán haderő számára a dilemma sürgető: a donbaszi „zseb” egyre zsugorodik, így a taktikai visszavonulás lehetősége nem sokáig áll fent.

Eastern Update: forces continued to make gains to the south of and will likely reach the city in the coming days, although they are unlikely to quickly capture the Severodonetsk-Lysychansk area. #Ukraine