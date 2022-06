Rezeg a léc: fájdalmas vereségekbe futottak bele a brit konzervatívok

Két időközi parlamenti képviselőválasztást is elvesztett a kormányzó brit Konzervatív Párt. Az eredmények ismertté válása után, pénteken bejelentette lemondását Oliver Dowden, a párt elnöke, Boris Johnson miniszterelnök azonban egyenes utalást tett arra, hogy nem tervezi távozását.

A két választást szoros figyelem kísérte, mivel az eredmények a politikai elemzői közösség és a sajtó szerint potenciálisan sorsdöntőnek bizonyulhatnak Boris Johnson eddig is botrányoktól kísért miniszterelnöki pályafutásának jövője szempontjából.

Az időközi megmérettetéseket megelőzen a Portfolio is megírta, hogy az előző általános választáson Wakefield is egyike volt a konzervatívok “szerzeményeinek”, ezért egy nagy aranyű győzelem a Munkáspárt számára hatalmas revansot, Johnson számára pedig fájó nimbuszrombolást jelentene. Megjegyeztük emellett azt is, hogy a Devonban elhelyezkedő Tiverton and Honiton választókörzetet 25 éve, annak 1997-es létrehozása óta a Konzervatív Párt uralja, ezért a bukás megrázó erejű volna.

A délnyugat-angliai Devon megye Tiverton and Honiton nevű választókörzetében, illetve a közép-angliai Wakefield városában a tegnapi nap folyamán tartották meg a képviselőválasztást. Eddig mindkét választókerületnek konzervatív képviselője volt a londoni alsóházban, ám a devoni választást a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti párt, a Liberális Demokraták jelöltje nyerte, Wakefieldben pedig a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt győzött.

Míg Tiverton and Honiton körzetben a Liberális Demokraták jelöltje, Richard Foord a szavazatok több mint felét (52,9%) megszerezve győzte le a tory Helen Hurfordot (38,5%), addig Wakefield körzetben a Munkáspárt által indított Simon Lightwood (47,9%) közel 18 százalékpontot vert a konzervatívok jelöltjére, Nadeem Ahmedre (30%).

A választás eredménye megrengetheti Boris Johnson miniszterelnök eddig sem teljesen stabil pozícióját. A kormányfői szerepre aspiráló és arra esélyes szereplőkről szintén beszámoltunk.

Címlapkép: A brit parlament által közreadott kép Boris Johnson brit miniszterelnökrõl (k) a képviselõi kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos alsóházi órájában Londonban 2022. június 8-án. Fotó: MTI/EPA/Brit parlament/Jessica Taylor