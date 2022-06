Kulcsfontosságú nagyvárosból vonulnak vissza az ukránok - háborús híreink szombaton

Felvételek kerültek elő az ukrajnai Luhanszk régióban található Popasna középső részének romjairól – írja az Euromaidan Press. Az orosz erők elleni két hónapos intenzív harc után az ukrán csapatok május elején hagyták el a várost, és számos épületet hagytak maguk után, amelyeket az orosz hadsereg lerombolt.

Video of ruins of central Popasna, Luhansk OblastUkrainian troops left the city on 8 May after two months of heavy fighting. Most of the buildings in the city have been destroyed by the multiple Russian artillery, rocket, missile, aircraft attacks. https://t.co/IkHelKzsO2