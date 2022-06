Mi az a Szarmat, a kivédhetetlen szuperfegyver, mellyel Putyin rendszeresen ijesztgeti a Nyugatot?

Az ukrajnai háború kezdete óta újra és újra előveszi Oroszország az atomkártyát, hogy burkolt vagy kevésbé burkolt fenyegetésekkel rettentsék el a nyugati országokat a "különleges műveletbe" való beavatkozástól. Vlagyimir Putyin orosz elnök meg is nevezetett több ízben egy konkrét, kiemelten veszélyes fegyvertípust: legutóbb épp pár napja tartott egy széles körben publikált beszédet egy kadétavatón, melyen a Szarmat nehéz interkontinentális rakétarendszert emlegette. A fegyverrendszer az oroszok szerint a világ bármely táján le tud majd csapni a kijelölt célra, a hagyományos rakétavédelmi rendszerek pedig teljesen hatástalanok lesznek ellene.

Mi az a Szarmat?

Áprilisban jelentette be először a Kreml, hogy sikeres kísérletet hajtottak végre az RSz-28 Szarmat nehéz interkontinentális rakétarendszerrel, az eszköz rendszerbe állítására pedig hamarosan, 2022 végén sor fog kerülni. A NATO által csak „Satan II” néven emlegetett fegyverrendszer létezése 2018 óta ismert, viszont vélhetően már a 2010-es évek eleje óta dolgoznak rajta titokban a Makajev OKB mérnökei. A Szarmat orosz tervek szerint a közeljövőben teljes egészében leváltja majd az orosz stratégiai csapásmérő erők régebbi típusú, R-36M interkontinentális rakétáit.

Rendszerből kivont, múzeumban elhelyezett R-36M interkontinentális rakéta. A Szarmat ezt a fegyvertípust váltja majd. Fotó: Clay Gilliland - Wikimedia Commons

Az orosz védelmi minisztérium szerint a Szarmat lesz a világ legnagyobb hatótávolságú rakétarendszere, amely lényegében képes lesz bárhol a világon csapást mérni Oroszország ellenségeire.

A fegyverrendszer az oroszok szerint néhány perc alatt képes lesz elérni bármely nyugati fővárost; Berlint 46, Londont 122 másodperc alatt „le tudja törölni a térképről,” de az amerikai keleti partot is célba tudják vele venni. A fegyverrendszer felszerelhető MIRV-konfigurációban akár 10-15 nukleáris robbanófejjel is.

Vlagyimir Putyin és más Kreml-közeli tisztségviselők azzal is dicsekedtek, hogy a Szarmat-rendszer kivédhetetlen hagyományos rakétavédelmi rendszerekkel. Az még nem egyértelmű, hogy csupán a rakéta nagy (állítólag 25 000 km /h) sebességére gondoltak-e, vagy képes-e a rakétarendszer a röppálya módosítására. Valószínűleg az előbbi helyzet áll fenn, viszont felszerelhető lesz az eszköz hiperszonikus siklórepülővel is, amely már képes a röppálya módosítására.

Most az orosz haditechnikai eszközök ukrajnai performanszát látva jogosan merülhet fel az emberben a kétely a Szarmat képességeivel kapcsolatos orosz kijelentéseit illetően. Vagyis kétségkívül igencsak komolyak a felsorolt képességek, viszont kérdés, mi működik majd belőle ténylegesen. Annyit érdemes ehhez a gondolatmenethez hozzáfűzni, hogy rakétatechnológia területén a szovjet időkre visszanyúlóan is erősek voltak az oroszok, hiszen egyebek mellett ők lőtték fel az első műholdat, űrállomást és az első élő embert is az űrbe, de Oroszország állította rendszerbe, majd használta éles bevetésen az első modern hiperszonikus rakétarendszert is, miközben például az Egyesült Államokban még mindig csak kísérleti stádiumban van ez a technológia.

Elképzelhető tehát, hogy a Szarmat valóban rendelkezik a felsorolt képességekkel, az a kérdés inkább, hány darabot tudnak majd belőle az oroszok tényleg legyártani és rendszerbe állítani az országot érő nemzetközi gazdasági nyomás közepette.

Nyílt fenyegetés a Nyugatnak?

Az ukrajnai háború óta Vlagyimir Putyin többször is beszélt a Szarmat-rendszerek képességeiről, melyek miatt szerinte „nagyon elgondolkoznak majd” azok, akik „őrjöngő, agresszív retorikát folytatnak Oroszország ellen,” illetve, hogy „teljesen hatástalanok” ellene a jelenleg működő rakétavédelmi rendszerek. Maga az orosz elnök persze nem fenyegetett meg nyílt nukleáris csapással egy nyugati országot sem, az orosz állami média azonban nem finomkodott a rakétarendszer céljait illetően.

A „Putyin hangjaként” emlegetett Vlagyimir Szolovjov konkrétan azt mondta az orosz állami televízióban, hogy a Szarmat-rendszer alkalmazása

lényegében azt jelenti, hogy egy Nagy-Britanniával kevesebb lesz.

Egy másik műsorban, a szintén állami Rosszija-1-en be is mutattak néhány látványos ábrát is arról, hogy a rakétarendszer milyen gyorsan pusztítaná el Londont, Berlint és Párizst.

Dimitrij Kiszeljov orosz TV-bemondó pedig azt mondta: szerinte egy Brit-szigetek mellett felrobbantott hiperszonikus rakétával olyan cunamit lehetne előidézni, amely „lakhatatlan romhalmazzá” változtatja egész Nagy-Britanniát.

Russian TV are now openly discussing how long it would take for their nuclear-armed pic.twitter.com/hhNO1QSYYr — Achilles (Mason) April 29, 2022

A műsor közvetlenül azután ment le az orosz köztévében, hogy a brit védelmi miniszter indokolt taktikai lépésnek nevezte azt, ha Ukrajna Oroszország területén található lőszerraktárakat támad.

A kijelentéseket természetesen a brit média is magára vette, azóta is rendszeresek a Szarmatról szóló cikkek az Independent, a Telegraph vagy a Guardian hasábjain. A brit védelmi minisztérium nem reagált, a Pentagon viszont „rutinnak” nevezte az orosz stratégiai fegyverrel való gyakorlatozást, vagyis úgy értékelik a helyzetet, hogy a burkoltnak aligha nevezhető fenyegetőzés ellenőre nem nőtt valójában a nukleáris eszkaláció kockázata.

Tényleg nincs ellene védelem?

A legtöbb konvencionális rakétavédelmi rendszer úgy működik, hogy ha rakétatámadást észlelnek, bemérik a hordozó röppályáját és ellenrakétákkal semlegesítik a fenyegetést. Az iránymódosításra képes, illetve a nagyon nagy sebességű rakéták ellen viszont valóban hatástalanok (vagy legalábbis sokkal kevésbé hatásosak) az ilyen rendszerek, így egyebek mellett érintett a dologban a széles körben használt amerikai Patriot légvédelmi rendszer vagy éppen az izraeli Vaskupola is.

A brit média viszont az orosz állami média fenyegetésére válaszul arról kezdett el cikkezni, hogy valójában egyáltalán nincs arról szó, hogy London védtelen lenne az orosz Szarmattal és a többi, hiperszonikus fegyverrel szemben, hiszen

nagyenergiájú lézerekkel meg tudják semmisíteni az orosz rakétákat.

Ezek a cikkek azt ismertetik, hogy ezeket a lézerfegyvereket hajókról, repülőgépekről, páncélozott harcjárművekről lehet kezelni, ráadásul nagyon minimális energiaigénnyel működnek és üzemeltetésük is olcsó, hiszen nem kell például lőszer-utántöltéssel bíbelődni.

(Az alábbi videón az amerikai haditengerészet kísérleti lézerfegyvere látható, de működési elveit tekintve a brit is hasonló lesz).

Ezzel a helyzetértékeléssel csak az a baj, hogy a brit lézerfegyverek legkorábban is 2023-ban jelennek meg majd egyáltalán tesztüzemben a Királyi Haditengerészet hadihajóin, így reálisan az évtized végére kezdhet el egyáltalán gondolkozni Nagy-Britannia azon, hogy megkezdje az ilyen típusú fegyverek rendszeresítését.

Persze nem kizárt, hogy a lézerfegyverek jelentik majd hosszabb távon a megoldást a hiperszonikus stratégiai csapásmérő fegyverek ellen, de az előbbi még egy igencsak kísérleti stádiumban lévő technológia, melyet inkább kisebb célpontok (pl. robotrepülőgépek) ellen használnak, az utóbbi pedig egyre inkább kiforrott technológiának tűnik.

ÍGY EGÉSZEN BIZTOSAN LESZ MAJD EGY PÁRÉVES GAP A HIPERSZONIKUS RAKÉTÁK ELTERJEDÉSE ÉS A KIVÉDÉSÜKRE SZOLGÁLÓ VÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KÖZT, MELY IDŐ ALATT MÉG A VILÁG LEGJOBBAN FELFEGYVERZETT KATONAI NAGYHATALMAI IS VÉDTELENEK LESZNEK EGY ilyen NUKLEÁRIS TÁMADÁS ELLEN.

A címlapképen NEM egy Szarmat-rendszer, hanem egy RSz-24 Jarsz-rendszer van, a kép illusztráció. A Szarmatról nincsenek hiteles, nyilvánosan elérhető felvételek. Amúgy a Szarmat tuti nem lesz járműről indítható, mert több mint 200 tonna. De értelemszerűen az ilyen fegyverek indításához szükséges rakétakomplexumokhoz nem igazán engednek közel sajtófotósokat. Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images