Afgán helikoptereket kaptak az ukránok

A tálib hatalomátvétel elől afgán kormánykatonák százai menekültek el a környező országokba repülőgépeken, helikoptereken, ezek a gépek többnyire visszajutottak az Egyesült Államokba. Amerika az elmúlt hónapokban feljavította a gépeket, majd az ukrán fegyveres erőknek küldte őket.

Video footage with the former Afghan Mi-17V-5 and other Mi (Mi-24P, Mi-8) helicopters of the UA. Lviv region. pic.twitter.com/JJRGLxMlBT