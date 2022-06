Ilyen most az élet Mariupolban: galambokra vadásznak és pocsolyákból gyűjtik a vizet az ottmaradt lakosok

Bojcsenko szerint az emberek rögtönzött csapdákat használnak a galambok befogására, miközben az orosz katonák gúnyt űznek belőlük.

Ezek a szörnyű dolgok a 21. században történnek Európa szívében, az egész világ szeme előtt

– jegyezte meg.

Az elüldözött polgármester nyilatkozata azzal zárul, hogy felsorolja, milyen betegségeket okozhat a galambok húsának fogyasztása.

Közben folyamatosan jelennek meg fotók és videók arról, milyen az élet az oroszok által gyakorlatilag teljesen szétbombázott Mariupolban.

Itt nemrég készült képek láthatók a városról:

Az ukrán belügyminisztérium tanácsadója, Anton Gerascsenko egy lakóházban felvett videófelvételt osztott meg:

This is a residential building in . People still live there. They have no electricity and no hope to move to better lodgings. And Russians keep telling how much life in the city has improved since they came.Video by advisor to Mariupol mayor. #Mariupol