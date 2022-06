Bejelentette Oroszország: kilőtték Ukrajna egyik csodafegyverét

Bejelentette az orosz védelmi minisztérium, hogy kilőttek egy Franciaország által Ukrajnának adományozott CAESAR önjáró löveget. Szakértők szerint a CAESAR Ukrajna egyik legjobb tüzérségi fegyvere a frissen leszállított Panzerhaubitze 2000-es és az amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvető mellett.

A CAESAR kilövéséről az orosz Zvezda be is mutatott egy felvételt, de nem kivehető rajta kristálytisztán az önjáró löveg, mielőtt becsap az orosz rakéta.

The Russian Defense Ministry publishes footage of the destruction of the French self-propelled guns CAESAR of Ukrainian troops on Kubansky Island in the Odessa region. pic.twitter.com/boB0fzLc8l