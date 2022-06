Bejelentették az oroszok: kilőtték Ukrajna egyik csodafegyverét

Bejelentette az orosz védelmi minisztérium, hogy kilőttek egy Franciaország által Ukrajnának adományozott CAESAR önjáró löveget. Szakértők szerint a CAESAR Ukrajna egyik legjobb tüzérségi fegyvere a frissen leszállított Panzerhaubitze 2000-es és az amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvető mellett.

A CAESAR kilövéséről oroszpárti OSINT-források keringetnek egy felvételt, rajta az orosz Zvezda logójával. A felvételen egyáltalán nem látszik kristálytisztán a CAESAR SPG, ezért nem lehet megerősíteni pusztán a videó alapján a tüzérségi eszköz megsemmisítését. Sajnos korábban is előfordult már, hogy félremagyarázott, vagy egyenesen hamis videók terjedtek még alapvetően hiteles információkat közlő OSINT-fiókokon keresztül, ezért érdemes ezt az egyelőre csak orosz források által közölt hírt fenntartásokkal kezelni.

The Russian Defense Ministry publishes footage of the destruction of the French self-propelled guns CAESAR of Ukrainian troops on Kubansky Island in the Odessa region. pic.twitter.com/boB0fzLc8l