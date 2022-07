Tényleg kihalnak a tankok a csataterekről? Nem, de valami nagyon megváltozik majd

Százával pusztítják a modern páncéltörő fegyverek, drónok Ukrajnában a régi, szovjet gyártmányú tankokat; a kilőtt, üszkös harckocsironcsokat látva jogosan alakulhat ki az emberben az a vélemény, hogy a harckocsizó fegyvernemnek leáldozott, nincs többé szükség tankokra a csatatéren. A nyugati fegyvergyárak, haderőfejlesztési döntéshozók viszont egyáltalán nem osztják ezt a véleményt. Az elmúlt hetekben szinte egymást érték a bejelentések: újraéleszti a Párduc-tankot a Rheinmetall, lesz új Abrams, az amerikai hadsereg kap új könnyűtankot is. A frissen bemutatott harckocsikoncepciók persze még az Armatára reagálnak, de már látszanak azok a technológiai újítások, melyekkel például az ukrajnai konfliktusban széles körben használt felülről érkező páncéltörő rakétákat akarják semlegesíteni. Jól látszik már most, hogy milyenek lesznek a jövő tankjai és az is, hogy egy ideig még biztosan nem fognak teljesen eltűnni a harckocsik a csataterekről.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta, de különösen az első hetek során, jelentős nemzetközi figyelmet kaptak a nyugati országok által ezerszám leszállított páncéltörő fegyverek, különösen a Javelin és NLAW fire-and-forget páncéltörő rendszerek. Mellettük hatékonyan pusztították az orosz katonai járműveket az ukrán katonai drónok is, élen a török Bayraktar TB2-esekkel. A február 24-én indult invázió kezdete óta az orosz haderő 808 harckocsit már bizonyítottan elvesztett, ebből 461 ellenséges tűz következtében semmisült meg. A teljes veszteség páncélozott járművek (APC-k, IFV-k, parancsnoki járművek, tüzérségi eszközök) területén persze ennél sokkal súlyosabb, ezrekben mérhető.

Az orosz (és kisebb részben ukrán) páncélosveszteségek kapcsán több cikket, elemzést is lehetett olvasni az elmúlt hónapokban arról, hogy leáldozott a harckocsik kora, hiszen ezek az eszközök teljesen védtelennek bizonyulnak a modern páncéltörő fegyverekkel, drónokkal szemben. A haderőfejlesztési döntésekért felelős nyugati döntéshozók ezzel úgy tűnik, egyáltalán nem értenek egyet: az elmúlt hetekben, hónapokban szinte egymást érték a bejelentések újfajta harckocsi-platformok bemutatásáról, teszteléséről, rendszeresítéséről.

A legnagyobbat talán a Rheinmetall durrantott, amikor bejelentették KF51 Panther névre keresztelt harckocsijukat két héttel ezelőtt. A páncélozott járműben minden megvan, ami szükséges lesz ahhoz, hogy túléljen a platform a modern csatatereken, de a komplex tűzvezető- és navigációs rendszerek mellett külön figyelmet fordítottak a tervezők a fent is említett, modern páncéltörő fegyvertechnológiákkal szembeni védekezésre. A harckocsi fel van szerelve egy úgynevezett „pre-shot”, vagyis lövés előtti érzékelő rendszerrel, melynek feladata javítani a kezelőszemélyzet reagálóképességét, még mielőtt a harckocsi tűz alá kerül. Ezen kívül a jármű kap egy TAPS (Top Attack Protection System – kb. Felülről érkező támadás elleni védelmi rendszer) nevű védelmi rendszert is, melynek dedikáltan az lesz a feladata, hogy megvédje a járművet a dróntámadások, fire-and-forget rendszerek ellen. A harckocsival kapcsolatos bejelentésben annyira nem részletezte a Rheinmetall, hogy ez pontosan mit jelent, viszont egy régebbi közlemény alapján arra lehet következtetni, hogy egy több lépcsős védelmi rendszerről van szó, amely gyengíti az irányított rakéták célkeresési képességét és fizikális védelmet nyújt a harckocsinak reaktív páncélzat és kompozit anyagok segítségével a torony tetején is.

Az amerikai Abrams-harckocsik gyártója, a General Dynamics a Rheinmetallnál egy jóval misztikusabb és sokkal kevésbé részletes videóval jelentkezett be egy hete, de az látszik rajta, hogy ők is gondoltak a felülről érkező támadások kivédésére. A harckocsi tornyán ugyanis egy (testből) távirányított fegyverrendszer (RCWS) helyezkedik el. Bár a videón egy 30 milliméteres gépágyúval látható a rendszer, nagyon valószínű, hogy a harckocsi felszerelhető lesz azokkal, a jelenleg kísérleti stádiumban lévő irányított energiájú (lézer-)fegyverekkel, melyeket kifejezetten drónok, irányított rakéták semlegesítésére terveztek a nyugati fegyvergyártók. Az ilyen fegyverrendszerek fejlesztői régóta dolgoznak azon, hogy ezeket a fegyvereket automata célkereső berendezésekkel szereljék fel, így a kezelőknek csak az elsütőt kell lenyomnia, tehát várhatóan tökéletesen alkalmasak lesznek hamarosan akár a páncéltörő rakéták elhárítására is, főleg, ha a harcjárműveket felszerelik a Rheinmetall által is bemutatott „pre-shot” érzékelőrendszerrel.

Érdekesség lehet még az új Abramsszel kapcsolatosan az is, hogy a harcjárművet valószínűleg felszerelik majd hibrid vagy elektromos meghajtással is – a beharangozó videóban legalábbis azt ígéri a General Dynamics, hogy az „csendes vadász” lesz, eltérve igencsak a nem éppen némaságukról ismert, korábbi harckocsitípusoktól.

A másik fontos irány a modern harckocsik fejlesztésében a mobilitás. Az Egyesült Államok a héten zárta le az MPF (Mobile Protected Firepower – mobil védett tűzerő) program pályázati részét, ami azt jelenti, hogy az 1990-es évek vége óta először ismét lesz az amerikai haderőnek (első körben valószínűleg a hadseregnek) könnyűtankja. A könnyű harckocsik – ahogy nevük is sugallja – lényegesen könnyebbek, kisebbek és gyorsabbak, mint az általános vagy közepes harckocsik (MBT), emellett sok esetben jobb terepjáró képességekkel is rendelkeznek. A Kínai Népköztársaság legújabb harckocsija, a 15-ös típus (angolszász forrásokban Type 15) direkt azért került rendszeresítésre, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) rendelkezzen egy olyan harcjárművel, amely szükség esetén Tajvan vagy a Himalája nehéz, sziklás terepén is tud tűztámogató feladatokat kivitelezni gyalogsági alakulatok műveletei mellett. Emellett a könnyű harckocsikat jellemzően légi úton is lehet szállítani, sőt, deszantolni a kijelölt műveleti területre. A megnövelt mobilitásért cserébe a könnyű harckocsik általában a páncélvédettséget áldozzák fel; de egyelőre nem világos még, hogy mennyiben képesek a modern védelmi aktív és passzív védelmi rendszerek ezt kompenzálni.

Érdemes pár szót szólni a Rheinmetall Lynx 120-ról is. Miközben egyes források ezt a járművet is harckocsiként emlegetik, valójában valószínűleg egy gyalogsági harcjárműtestre épített tűztámogató platformról van szó, amely a Lynx-test magas fokú modularitását használja ki. Ez azt jelenti, hogy megfelelő körülmények közt valószínűleg minimális munkával át lehet majd építeni a járművet gyalogsági harcjárműből harckocsik elleni hadviselésre specializált „könnyű tankká.”

Végül érdemes annyit hozzátenni a fenti fejlesztésekhez, hogy ezek még bőven az ukrajnai háború előtt indultak, elsősorban válaszul az orosz T-14 Armata platformra. A „mindenttudó szupertankként” beharangozott orosz fejlesztés azonban eddig közel sem tűnik olyan életképesnek, mint a válaszul kifejlesztett nyugati riválisok, a 2015-ben bemutatott harcjármű sorozatgyártása a mai napig nem indult el, helyette az orosz védelmi minisztérium inkább a régebbi T-72-es, 80-as és 90-es harckocsik modernizálására fordította az erőforrásait. Ezeknek a teljesítményét most látjuk Ukrajnában.

Mindenesetre, először az Armata, aztán most a nyugati (és kínai) riválisok bebizonyították: a harckocsik nem halottak, viszont jelentősen megváltoznak majd. A Panther például inkább hasonlít már egy guruló, páncélozott számítógépes rendszerre, mintsem azokra a hangos, olajos, durva szerkezetű fémöntvényekre, amelyekkel itt, Magyarország vonzáskörzetében évtizedeken át találkozhattunk.

Az új harckocsik magas fokon digitalizáltak, elképesztően jól védettek, gyorsak, agilisek, csendesek, modulárisak, illetve elképesztően drágák lesznek. De egy ideig még egészen biztosan nem halnak ki teljesen.

Címlapkép: hadgyakorlaton a Bundeswehr Leopard 2-es harckocsijai. Fotó: Morris MacMatzen/Getty Images