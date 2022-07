Egy hely, amely egyszerre Putyin előretolt helyőrsége és Oroszország legnyugatosabb régiója

Portfolio 2022. július 04. 06:20

Az utóbbi napokban pattanásig feszült a helyzet Vilnius és Moszkva között, miután Litvánia az elmúlt két hétben nem engedte át területén az orosz energiahordozókat, fémeket és építőanyagokat területén az uniós szankciókra hivatkozva. Ez érvényes a Kalinyingrád nevet viselő orosz exklávéra is, amelynek hatására Moszkva azonnal válaszlépéseket lengetett be. Kalinyingrád azonban nem csak a mostani híradások miatt érdekes. Ez ugyanis az a terület, amely egyszerre Putyin előretolt helyőrsége és kulcsfontosságú katonai bázisa, ugyanakkor Oroszország egyik legnyugatosabb régiója is.