Hatalmas robbanás történt 60 kilométerre a frontvonal mögött – Amerikai HIMARS-t használtak az Ukránok?

Valószínűsíthető, hogy ez az első olyan felvétel, melyen az Egyesült Államok által Ukrajnának adott M142 HIMARS rakéta sorozatvető rakétarendszer által kilőtt rakéták becsapódása látható. Sznizsnye városa a frontvonaltól megközelítőleg hatvan kilométerre található.

Massive explosions after the Ukrainian Army hit a Russian weapons depot in Snizhne, around 60 km behind the frontlines in the Donetsk region. It’s likely that one of the HIMARS systems donated from USA was used.UA has hit many RU depots in recent days. pic.twitter.com/0KJ59NC7Tn