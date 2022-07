Korábban zajlott az első “világháború”? – Magyar hőse is volt az amerikai függetlenségi háborúnak

Winston Churchill az első tényleges világháborúnak nevezte a három kontinensre is kiterjedő hétéves háborút, amely megváltoztatta a világ történelmét. Az 1756 és 1763 között zajló harcok következményei öntudatra ébresztettek egy új nemzetet, amely nemcsak a világ térképét, hanem az emberek világról alkotott képét is formálta. Tizenhárom egykori gyarmat a világ legerősebb országává vált, még több európai kereste a még nagyobb szabadságot az Új világban. Ehhez azonban áldozatvállalásra volt szükség. Az Egyesült Államok szabadságáért sokan harcoltak és haltak meg, köztük olyan magyar és lengyel hősök, mint Kováts Mihály és Kazimierz Pułaski.

A függetlenségi háború

Az amerikai forradalom és a függetlenségi háború nem egyik pillanatról a másikra robbant ki, hanem sorozatos impulzusok eredménye vezetett el egy olyan pontig, ahonnan már nem volt visszaút.

Ilyen impulzus volt többek között a III. György brit király rendelete 1763-ban, amely megtiltotta a gyarmatosoknak, hogy átkeljenek az Appalache-hegység gerincén, így letelepedjenek vagy földet vásároljanak attól nyugatra.

Gátat próbáltak vetni ott, ahol a képzelet már megszokta a végtelen lehetőségeket

– áll a Függetlenségi Nyilatkozat Magyar Amerika Társaság megbízásából kiadott fordításnak bevezetőjében.

A hétéves háború után, 1765-ben adót vetettek ki a gyarmatosokra, ami az önérzetüket sértette, majd 1767-ben a Townshend-féle adótörvények tovább rontották a helyzetet, és Bostonban 1770-ben már összeütközés történt.

Miután a gyarmatosok megsemmisítették a Brit Kelet-indiai Társaság tearakományát a bosztoni teadélután során 1773 december 13-án, az angol kormány felfüggesztette Massachusetts Bay gyarmat alkotmányát, 1774-ben pedig a Québec törvénnyel a gyarmatok területének nagy részét elszakította. Gage angol tábornok 1775 tavaszán seregével Lexington ellen vonult, és április 19-én eldördült az első sortűz, amelynek eredményeképpen tíz amerikai önkéntes holtan maradt a téren.

1775-ben megindult a harc a brit korona ellen. Az ez évben összeülő második amerikai kontinentális kongresszus George Washingtont, a gazdag virginiai ültetvényes képviselőt, az 1754-es francia–indián háború hőseként számon tartott katonát választotta meg az amerikai gyarmati hadsereg első főparancsnokának.

A király válasza után felerősödtek a függetlenséget sürgető hangok. 1776-ban Thomas Paine a “Common Sense”, vagyis a “Józan ész” című gyorsan terjedő pamfletjében a teljes függetlenség és a köztársaság kikiáltása mellett érvelt. Az 1776. június 7-én összeült Kongresszus támogatta az ügyet, majd június 11-étől Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston és Roger Sherman elkezdték megírni a nyilatkozatot.

John Adams – későbbi amerikai elnök – azt gondolta, hogy a következő amerikai generációk a függetlenség kimondásának napját, július 2-át fogják majd ünnepelni.

Hajlok azt hinni, hogy a következő nemzedékek nagy évfordulóként fogják ünnepelni... Meg kell ünnepelni pompával és felvonulással, bálokkal, játékokkal, sportokkal, fegyverekkel, harangokkal, máglyákkal és világítással a kontinens egyik végétől a másikig, ettől az időtől kezdve örökké

– írta július 2-ről feleségének, Abigailnek.

A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék.

– áll a főként Thomas Jefferson által megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozatban, amelyet tizenhárom állam ötvenhat képviselője írt alá.

Végül 1776. július 4-én este tizenkét állam – New York még nem szavazott, és csak augusztus 2-án csatlakozott – egyhangúlag elfogadta, az Amerikai Egyesült Államok kongresszusban összegyűlt képviselőinek függetlenségi nyilatkozatát.

Nemzeti ügy, nemzetközi csapatok

1775 tavaszán és nyarán fokozódtak a fegyveres összetűzések a helyi milíciák és a királypárti erők között, III. György brit király pedig lázadásnak nevezte a történteket, a felkelés leverése mellett foglalt állást.

A gyarmatokon lévő lojalista erőknek erősítésre volt szükségük, azonban a Nagy-Britanniában lévő állandó szárazföldi haderő – a dicsőséges forradalom egyik eredményeképp – alacsony létszámú volt. A briteknek tehát katonákra volt szükségük, ez pedig csak távolabbi forrásokból volt megoldható. A skóciai toborzás mellett először lehetségessé, hogy írek is beléphessenek a brit haderőbe. A Brit-szigeteken elérhető állomány azonban nem volt elegendő, 1776-ban és 1777-ben nagyszámú európai zsoldos érkezett az amerikai gyarmatokra a brit zászló alatt, főként német területekről.

Ezeket a zsoldosokat a korabeli köznyelv összefoglaló néven hessenieknek nevezte, mivel sokuk Hesse-Kassel, illetve Hessen-Hanau grófságokból érkezett. Emellett jelentős számban származtak katonák Anhalt-Zerbstből, Ansbach-Bayreuthból és Braunschweigból is. Az ilyen alakulatok jellemzően az adott terület hűbérurának, a herceg vagy gróf saját seregei voltak, amelyeket pénzért adtak kölcsön III. Györgynek. Ezt az amerikai propaganda is felhasználta: a felkelők szemében az autokrata német hercegségekből bérelt katonák voltak a bizonyítékai annak, hogy III. György zsarnokként szándékozik uralkodni felettük

Bár a háború korai szakaszában ezen jól képzett, professzionális katonáknak még lehetett volna esélyük az amerikai hazafiak leverésére, azonban utóbbiak is hamar kaptak külföldről támogatást – írta a Múltkor. A skótok és az írek az amerikai oldalon is megjelentek, illetve Európa más terültéről is érkezők is segítették a hazafiak ügyét.

Az amerikai seregben szolgáló legfontosabb külföldiek gyakran ideológiai megfontolásból Washington mellé szegődött, tapasztalt európai parancsnokok voltak. Washingtonhoz már 1777-ben csatlakozott a legendás francia katonatiszt, Lafayette, valamint az „amerikai lovasság atyjának” nevezett, általa toborzott lengyel Kazimierz Pułaski.

A valódi első világháború?

A hétéves háború (1756-63) a 18. század egyik legvéresebb konfliktusa volt. Winston Churchill “az első világháborúnak” nevezte, mivel a harcok Európa összes nagyhatalmát érintették, azok Európában, Amerikában és Ázsiában zajlottak.

Amikor az amerikaiak a világháborúkra gondolnak, a 20. századi jeleneteket látják maguk előtt – a somme-i csata véráztatta lövészárkait, ahol 1916-ban egymillió ember sebesült meg vagy halt meg, a német Blitzkrieget, amely 1940 őszén éjszakáról éjszakára halált zúdított Londonra, vagy az 1945 augusztusában Hirosima fölött óriásként felszálló csúf gombafelhőt – vezette fel a Smithsonian munkatársa, Alice George a “The American Revolution: A World War”, vagyis “Az amerikai forradalom: Egy világháború” című kiállítás bemutatását.

A washingtoni Smithsonian Amerikai Történelem Múzeumának egyik korábbi kiállítása arra hívta fel az amerikaiakat, hogy ismerjenek fel “egy másik világháborút”. Azt, amelyet hagyományosan úgy képzeltek el, mint egy furcsa és egyszerű összecsapást lázadó gyarmatosítók szedett-vedett serege és egy király vörös kabátos britekből álló hatalmas katonai ereje között.

“Az amerikai forradalom: Egy világháború” új tudományos eredményekkel mutatta be, hogy a 18. századi függetlenségi harc hogyan illeszkedett be egy nagyobb, nemzetközi konfliktusba, amelyben Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, a Holland Köztársaság, Jamaica, Gibraltár és még India is érintett volt.

Ha nem lett volna ez a szélesebb körű konfliktus, a végkifejlet talán másképp alakult volna

– véli David K. Allison, a projekt igazgatója, a kiállítás kurátora és a témában megjelent könyv társszerzője.

Ahogy a háború egyre nagyobb méreteket öltött, és más szövetségeseket is bevont az amerikai és más konfliktusokba szerte a világon, ez arra késztette Nagy-Britanniát, hogy olyan stratégiai döntéseket hozzon, amilyeneket hozott, hogy végül megadja a gyarmatok függetlenségét, és katonai erőforrásait a világ más részein használja fel

– jelentette ki Allison.

Az amerikai forradalom tehát sokkal több volt, mint az elégedetlen gyarmatosítók felkelése a brit király ellen. Ez egy világháború volt, amelyben több nemzet is részt vett, és amely során a világ minden táján szárazföldi és tengeri csatákat vívtak

– állítja a Smithsonian.

A forradalom gyökerei éppúgy rejlettek a hétéves háborúban, mint a telepesek elégedetlenségében; a szélesebb körű konfliktus pedig végül meghatározta az amerikai kimenetelét. A nagyobb amerikai győzelmekhez, különösen a Yorktownnál aratott végső győzelemhez a szövetségesek széles körű támogatására volt szükség.

Az amerikai szabadság magyar hőse

Csutak Zsolt kutató az “Amerikai magyarok – magyar amerikaiak” című művében megjegyezte, hogy Washington tábornok szívesen fogadta a tapasztalt, jól képzett európai katonai vezetők, parancsnokok jelentkezését a fiatal amerikai hadseregbe. Közülük kiemelkedett a lengyel szabadságharcos huszár ezredes, Kazimierz Pułaski, illetve hűséges magyar barátja és harcostársa, Kováts Mihály de Fabriczy.

Más források szerint Washington még így is óvatos volt.

Jelenleg itt van ez országban egy Kovach nevű tiszt. Tudomásom van róla, hogy becsülettel szolgált a porosz hadseregben és biztosítom Excellenciádat, hogy minden tekintetben meg tudna felelni feladatának...



Biztosíthatom Excellentiádat, hogy sohasem lesz oka a beléje helyezett bizalmat megbánni, ha ezt a javaslatot el méltóztatik fogadni. Minél hamarább, annál jobb, mert ő végtelen hasznára lesz a lovasságnak ez idei téli szállásán.

– írta leveleiben Kovátsról Pułaski Washingtonnak, amire az amerikai parancsnok így válaszolt:

Minthogy oly sokat hallottam már Mr. Kovatch jelleméről és képességeiről, nincs kifogásom az ellen, hogy néhány hónapra mint gyakorló mester alkalmaztassák; egyúttal azonban óvatosságra intem külföldi tisztek alkalmazása iránt való hajlandóságában; az ország nyelvének, valamint a nép géniuszának és szokásainak nem ismerése gyakran okoz nehézségeket és kellemetlenségeket, amelyek kockázatát nem szabad elvállalnunk, kivéve rendkívüli tehetség és képességek esetében.

Kováts Mihályt végül 1778. április 18-án a kontinentális kongresszus az illetékes bizottság és Washington közös javaslatára kinevezték a Pułaski-féle légió ezredes-parancsnokává.

Kováts életéről Zachar József hadtörténész “Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse” című élettörténeti műve ad bemutatást. A karcagi köznemesi születésű Kováts korán árvaságra jutott, és a felemelkedés és a kalandos élet korabeli elsődleges útját választva katona lett. Előbb huszár őrmester, majd tiszt. Huszárként végigharcolta a kegyetlen hétéves háborút is, majd a felvidéki Szepességben 15 ezres lengyel szabadcsapatot képezett ki az oroszok elleni harcra Pułaski gróf megbízásából.

A bukott lengyel szabadságharc után franciaországi önkéntes száműzetésbe menekültek. Kovátsot lengyel barátjával Bordeaux-ba sodorta a sors, ahová kölcsönkért pénzből jutott el kalandos úton. Pułaskival ekkor már értesültek az amerikai szabadságharc kitöréséről. Latin nyelven folytatott aktív levélkapcsolatba kerültek az új párizsi amerikai követtel, Benjamin Franklinnel, akinek nem kellett nagy erőfeszítést tennie ahhoz, hogy rábeszélje a jelentős katonai vezetői és szervezői tapasztalattal rendelkező Pułaski ezredest és Kováts Mihály őrnagyot az amerikai utazásra.

1777-ben érkeztek meg Bostonba, ahol Washington főparancsnok a Kongresszus beleegyezésével Pułaski ezredest dandártábornoknak, míg Kovátsot a már említett egy év harcos küzdelem után, 1778-ban huszárkiképzőtiszt-vezénylő ezredesnek léptette elő. A Kováts Mihály által kiképzett és vezetett lovaslégió (cavalry legion) 330–500 főből állt, és kevesebb, mint fele volt csak amerikai telepes katona.

A vezetésükkel felállított és irányított, Pułaski-légió néven elhíresült gyalogos- és lovasszázadból álló amerikai szabadcsapat 2 év leforgása alatt komoly hírnevet szerzett magának hatékony lovas harcmodorával és hősiességével.

Kiemeltképp igaz ez az 1779 tavaszán lezajlott, stratégiai fontosságú dél-karolinai Charleston városáért folytatott véres csatára. A többszörös túlerőben lévő brit királyi seregek elleni május 11-i küzdelem alatt egy skót hegyivadász újonnan bevetett hátultöltős puskájának golyója végzett Kováts ezredessel. “A magyar katona vitézségének ezer éve” című kötetben Pilch Jenő, illetve a “Magyar Amerika” című gyűjteményben Vasváry Ödön írt arról, hogy brit hadsereg Skelly nevű tábornoka a csatamezőn helyezte örök nyugalomra Kováts Mihály ezredest, megjegyezve, hogy „ők (Kovátsék) voltak a legjobb lovasság, akikkel az amerikaiak valaha rendelkeztek”.

Kovátsot szeptember 15-én követte a hősi halálba barátja, Pułaski tábornok is. A lengyel parancsnok a dél-karolinai Savannah város melletti ütközetben halt hősi halált.

Robert Lee és Benjamin Lincoln tábornokok szerint a legjobb szabadcsapat volt az amerikai hadseregben, és Kováts Mihály ezredes, illetve Pułaski tábornok méltán tekinthető az „amerikai lovasság atyjának”, akik nélkül a brit hadsereg sok veszteséget okozhatott volna a függetlenségükért harcoló amerikaiaknak.

Vasváry Ödönre hivatkozva Csutak megjegyzi: történelmi visszatekintésből a függetlenségi háború tapasztalatai alapján elmondható, hogy az amerikai államok harca elbukott volna az európai származású, különösképpen lengyel-magyar hadseregszervező katonai vezetők hathatós tevékenysége és az eredményes francia tengeri támogatás nélkül.

Idejöttünk ahol a szabadságot védik, harcolnak vagy meghalnak érte!

– írta George Washingtonnak küldött levelében Pułaski és Kováts 1777-ben.

A lengyel és a magyar hős pedig végül védte a szabadságot, harcolt és meghalt érte.

