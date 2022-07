Látványos ábra készült arról, hogy mennyi pénzt is önt Amerika az ukrajnai háborúba

Látványos ábrát tett közzé Twitteren Radek Sikorski lengyel EP-képviselő, melyen jól kidomborodik, hogy mennyire számottevő az Egyesült Államok által biztosított támogatás Ukrajna számára hadianyagok tekintetében.

A képet eredetileg a BBC készítette, azt mutatja, hogy február 24 és június 7 között milyen értékben küldtek fegyvereket, haditechnikai eszközöket Ukrajna támogatói a háború sújtotta országba.

Az Egyesült Államok a maga 25,45 milliárd dollár értékű adományával nagyon kiemelkedik a listáról, de a dobogó élén van az Egyesült Királyság és Lengyelország is.

A lista nem teljesen pontos, mert egyes országok (pl. Franciaország) mind az adományozott technikai eszközök mennyiségét, mind a fegyvercsomagok értékét titkosítja. Így is érdekes, hogy Litvánia, Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, egyáltalán nem szerepel a listán, pedig ők még páncélozott járműveket is küldtek az ukránoknak.

Címlapkép: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images