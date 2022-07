Brutális lendületben vannak az oroszok a Donbaszban – Van még egyáltalán esély az ukrán győzelemre?

Stratégiai orosz győzelemként értékelhető Luhanszk megye elfoglalása, Donyec megye szinte teljes bekerítésével pedig megvan az esélye annak is, hogy a következő hetekben, hónapokban mindkét „szakadár népköztársaság teljes területe" – vagyis Ukrajna két keleti megyéje – orosz ellenőrzés alá kerül. Már a nyugati döntéshozók és talán az ukrán kormány is szkeptikus az ukrán győzelemmel kapcsolatosan, de a háború még mindig nem teljesen lejátszott meccs. Nagy kérdés, mihez kezdenek az oroszok, ha sikerül nekik Donyec megyét is elfoglalni, ahogy az is, hogy mennyiben képesek pótolni mind az oroszok, mind az ukránok súlyosnak mondható veszteségeiket ember- és eszközállomány tekintetében.

Stratégiai orosz győzelem – Hogyan tovább? A Liszicsanszk és Szeverodonyeck városát összekötő hídfő a harcok után. Fotó: Madeleine Kelly/SOPA Images/LightRocket via Getty Images A hétvégén visszavonultak az ukrán fegyveres erők Liszicsanszkból, ezzel pedig az utolsó nagyobb város is orosz kézre került a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében. Hétfőre az összes megmaradt kisebb települést is elfoglalták az oroszok, Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen gratulált a „különleges műveletben” résztvevő orosz katonáknak Szergej Sojgu védelmi miniszteren keresztül. Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 04. Putyin gratulált a Luhanszk megyét elfoglaló orosz katonáknak A következő cél Donyec megye elfoglalása lesz, melyet Szeverodonyeck, Liszicsanszk felől északról, Izjum felől északnyugatról, Popászna felől keletről, Horlivka, illetve Donyec város felől délről tudnak közrefogni az oroszok. E cél elérése végett el is kezdődtek az első szárazföldi műveletek. Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 04. Már támadják az oroszok azokat a városokat, melyeket Putyin kiszemelt magának Liszicsanszk után Nagy kérdés továbbra is, hogy mit tervez az orosz haderő, ha, ahogy ők fogalmaznak, „felszabadították a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság területét,” vagyis elfoglalták Donyec és Luhanszk megyét. Az a háború kezdete óta világos, hogy az orosz offenzíva egyik stratégiai célja ezeknek a megyéknek az elfoglalása, viszont a Kijev, Herszon, Mikolaiv, Harkiv elleni támadás közel sem azt a képet festi, hogy ez az Ukrajna elleni offenzíva egyetlen célja. Nem tudjuk pontosan még mindig, mit jelent az, hogy „nácimentesítés,” Ukrajna „demilitarizálása,” illetve az „orosz nép ellen atrocitásokat elkövetők elszámoltatása” – ezek mind olyan célok, melyeket a Kreml február óta emleget. E célok megvalósítása ugyanis ugyanis jelenthet limitált műveleti sikereket is (pl. Tocskák, egyes alakulatok megsemmisítése, Azov-gárdisták elszámoltatása), de akár az ukrán kormány leváltását, egész Ukrajna elfoglalását is, amely az invázió első hetei során fontos műveleti célnak tűnt. Valószínű, hogy az orosz vezetés sem döntötte még el, mit akarnak csinálni Ukrajnában, miután elfoglalták a két keleti megyét. Ha fennmaradnak a súlyos orosz veszteségek, a szívós ellenállás az ukránok részéről és fokozzák a fegyverszállítmányokat a nyugati országok, valószínűleg megállnak az oroszok és beássák magukat az elfoglalt területeken. Ezzel viszont megkockáztatják azt, hogy később, akár hónapok, évek múlva, egy jobban felszerelt és kiképzett ukrán haderő ismét támadást indít, hogy visszavegye Herszont, Donyec és Luhanszk megyét a megszállóktól. Ha viszont Donyec-megyét gyorsan, minimális veszteségek mellett el tudja foglalni az orosz haderő, igencsak valószínű, hogy mennek tovább. Ismét támadás alá kerülhet Mikolaiv, Harkiv, talán Odessza, sőt, még akár Kijev is. Nagy kérdés persze, hogy hosszabb távon megszállva tudják-e tartani ezeket a területeket, hiszen elmondható, hogy a Dnyeperen túl alapvetően nem sokan örülnek az orosz „felszabadítóknak" és folyamatosan képzik ki a helyi hatóságok a lakosságot a gerilla-hadviselésre. Mindenesetre, a Donbasz elfoglalása egyértelműen egy olyan stratégiai cél, melynek elérésekor, ha a Kreml úgy dönt, akár be is jelentheti, hogy győzött az orosz haderő, vége a „különleges műveletnek.” Donyec megye persze még nem lejátszott meccs, akármilyen nehéz helyzetben is van az ukrán haderő most. Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 05. Csak csatát nyert Oroszország vagy háborút is? Szorult helyzetben az ukrán haderő Ukrán katonák egy páncélozott harcjárművel. Fotó: Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images Akár Oroszország, úgy Ukrajna esetében sem teljesen egyértelmű, mi az, amit Kijev egyáltalán hajlandó „győzelemként” elfoglalni. A Kijev és Harkiv körül elért műveleti sikerek után a Zelenszkij-kormány tagjai eufóriával töltve többször is azt hangoztatták, hogy addig nem állnak meg, amíg teljesen kiűzték Ukrajna területéről az orosz katonákat (ideértve a Krímet és 2014 óta megszállva tartott donbaszi részeket is), de az elmúlt hetekben, a harci cselekmények alakulásának tükrében igencsak megváltozott ez a retorika. Többször is előkerült az, hogy Ukrajna tárgyalna az oroszokkal, ha visszavonulnának a február 24-e előtt elfoglalt területekre, illetve rendre emlegetnek az ukránok egy nagyszabású offenzívát, amely elsősorban Herszon város és térségének felszabadítását célozná meg. Természetesen az oroszoknak eszük ágában sincs kivonulni az újonnan megszállt területekről, átfogó ukrán ellentámadásról pedig egyelőre még nincsenek hírek (bár Herszon térségében 1-2 kisebb települést valóban visszafoglaltak az ukránok). Most a legnagyobb kérdések az ukrán győzelemmel kapcsolatosan a következők: nem tudni pontosan, mekkorák az ukrán veszteségek, illetve a teljes ukrán haderő mekkora része veszett oda a donbaszi városokért folytatott küzdelem során. Ukrajna nem közöl szinte semmilyen információt saját veszteségeiről, az oroszok pedig elsősorban csak az eszközveszteségekről és a megsemmisített katonai objektumokról jelentenek. Ezen a téren is két, teljesen egymásnak ellentmondó narratívával találkozhatunk : az ukránok szerint bár komolyak a veszteségek, a fegyveres erők alakulatai tudatosan vonulnak vissza nagyvárosokból és alakítanak ki védekező pozíciókat máshol, állományuk és eszközeik nagy részének megmaradása mellett. Az oroszok viszont teljes ukrán alakulatok lefegyverzéséről, megsemmisítéséről számolnak be szinte minden elfoglalt ukrán településnél.

például drónokat, vadászgépeket, mivel tartanak az orosz légvédelemtől. Ukrán narratívák szerint ezeket az eszközöket azokra a területekre tartogatják, ahol hatékonyabban tudják őket alkalmazni. Ezzel szemben Végül pedig kérdés a harci morál. A háború első heteiben egyértelmű volt, hogy a hazájukat védő ukránok maximális erőbedobással vették fel a harcot azokkal az orosz katonákkal, akik egy nappal az invázió kezdete előtt is azt hitték, hogy hadgyakorlaton vannak, de most már közel sem ez a helyzet. Még nyugati hírszerzési szervek szerint is tömeges probléma már ukrán oldalon (is) a dezertálás, a rossz ellátmányozás, a kaotikus visszavonulások és végtelen mennyiségű baráti tűz. Ha az ukrán hadvezetés kötéllel kezdi el összeszedni a személyi állomány utánpótlását, hosszú távon ezek a problémák csak súlyosbodhatnak. Ugyanakkor arról is fontos beszélni, hogy Kramatorszk, Szlovjanszk, olyan városok Donyec megyében, ahol a 2014-15-ös polgárháborús cselekmények óta készülnek egy esetleges orosz, orosz szakadár támadás elhárítására, így vélhetően jelentős mennyiségű erőforrást fektettek egyes létesítmények megerősítésébe, a helyi alakulatok, területvédelmi egységek felkészítésébe, melyeket adott esetben akár nyugatról érkező támogatással is meg tudnak toldani. Így bár vitathatatlanul nehéz helyzetben vannak az ukrán fegyveres erők, még korai teljes összeomlásról beszélni Donyec megyében, esetleg országos szinten. Az ukránok a háború elején is meglepetést okoztak a nemzetközi közösségnek azzal, hogy lényegében visszaverték az orosz támadást Kijev, Harkiv és Mikolaiv körül, most sem teljesen kizárt, hogy hasonló meglepetést okoznak majd, bár a megváltozott stratégiai helyzet miatt erre jóval kevesebb az esély. Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 03. Máris új célpontja van az orosz haderőnek, hevesen lőnek egy várost 2022. 06. 28. CNN: fordult a kocka Ukrajnában 2022. 06. 28. Mit tervez Putyin, ha az orosz haderő letarolja a Donbaszt? – Itt van 3 lehetséges forgatókönyv Győzhet még Ukrajna? Ukrán harckocsi Zaporizzsja és Donyec megye határán. Fotó: Matteo Placucci/NurPhoto via Getty Images A felsorolt események tükrében a következő tényezők igencsak valószínűsíthetők a háború következő szakaszaiban: Az orosz haderő nagy valószínűséggel elfoglalja majd Donyec-megyét, nagy kérdés viszont, hogy ezt milyen gyorsan teszik majd meg. Elképzelhető, hogy a nagyvárosok körül sikerül akár hetekig, hónapokig feltartóztatni az orosz offenzívát, ahogy az is elképzelhető, hogy az ukrán haderő ellenállását gyorsan megtöri az orosz támadás és az ukrán hadvezetés kivonja a csapatokat a térségből, hogy más, fontosabb területek védelmére koncentráljanak.

Elképzelhető, hogy a nagyvárosok körül sikerül akár hetekig, hónapokig feltartóztatni az orosz offenzívát, ahogy az is elképzelhető, hogy az ukrán haderő ellenállását gyorsan megtöri az orosz támadás és az ukrán hadvezetés kivonja a csapatokat a térségből, hogy más, fontosabb területek védelmére koncentráljanak. Megvan rá az esély, hogy a Kreml megelégszik a Krím, Herszon, Luhanszk, Donyec és Harkiv megye egyes részeinek bekebelezésével , hiszen, ha még teljesen össze is omlik az ukrán haderő, az ország nagyobb részét szinte biztosan nem fogják tudni tartósan megszállva tartani. Emellett az orosz veszteségek továbbra is jelentősnek mondhatók, Ukrajna legnagyobb városainak elfoglalásához (Odessza, Harkiv, Kijev, Dnyipró, akár Lviv) és megtartásához pedig a mostaninál is még jelentősebb erőforrások kellenek majd. Az orosz offenzíva leállítása viszont nem jelenti a háború végét, kivéve, ha mégis elfoglalják az egész országot, vagy sikerül megállapodni a békéről az ukrán kormánnyal, melyre jelenleg kis túlzással még csak matematikai esély sincs.

, hiszen, ha még teljesen össze is omlik az ukrán haderő, az ország nagyobb részét szinte biztosan nem fogják tudni tartósan megszállva tartani. Emellett az orosz veszteségek továbbra is jelentősnek mondhatók, Ukrajna legnagyobb városainak elfoglalásához (Odessza, Harkiv, Kijev, Dnyipró, akár Lviv) és megtartásához pedig a mostaninál is még jelentősebb erőforrások kellenek majd. Nagy kérdés lesz, hogy Ukrajna milyen módon tudja pótolni majd a frontvonalon elvesztő személyi állományt, haditechnikai eszközöket, jelentős részben külföldi támogatóinak segítségével. Oroszország alapvetően mindkét téren jelentősen nagyobb tartalékokkal rendelkezik, még hivatalos mozgósítás nélkül is.

jelentős részben külföldi támogatóinak segítségével. Oroszország alapvetően mindkét téren jelentősen nagyobb tartalékokkal rendelkezik, még hivatalos mozgósítás nélkül is. Az ukrán kormány régóta készül egy ellentámadás végrehajtására Herszon, majd Izjum térségében; nagy kérdés, hogy megkapják-e az ehhez szükséges, a mostaninál lényegesen nagyobb számú technikai eszközt. Ha a nyugati országok nem küldenek a mostaninál akár 5-ször, 10-szer nagyobb fegyvercsomagokat (elsősorban tüzérségi eszközöket), Ukrajnának kevés esélye van arra, hogy rövid távon vissza tudja venni az oroszok által elfoglalt területeket , hiszen nagyon jelentős most az orosz tüzérségi fölény.

Egyelőre az is megállapítható, hogy a nyugati országok által kifejtett nyomásgyakorlás nem vezetett Oroszország gazdaságának teljes összeomlásához, a katonai-technológiát érintő szankciók pedig valószínűleg kifejezetten hosszú távon, évek múlva érzékeltetik csak a hatásukat. A nyugati szankciós hadviselés tehát jelen állás szerint biztosan nem vezet majd az orosz támadás leállításához. Összegezve tehát rövidtávon alighanem jelentős orosz katonai sikereket láthatunk majd az ukrajnai háborúban, az viszont, hogy meddig tart ki az oroszok lendülete, még igencsak kérdéses. Sok múlik a morál alakulásán mindkét oldalon, a nyugati országok materiális támogatásán, illetve a Kreml, a Fehér Ház és az ukrán elnöki kabinet stratégiai céljain is a következő hetekben, hónapokban.