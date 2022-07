Már a következő megyét támadják az oroszok – Háborús híreink szerdán

Stratégiai orosz győzelemként értékelhető Luhanszk megye elfoglalása, Donyec megye szinte teljes bekerítésével pedig megvan az esélye annak is, hogy a következő hetekben, hónapokban mindkét „szakadár népköztársaság teljes területe" – vagyis Ukrajna két keleti megyéje – orosz ellenőrzés alá kerül. Már a nyugati döntéshozók és talán az ukrán kormány is szkeptikus az ukrán győzelemmel kapcsolatosan, de a háború még mindig nem teljesen lejátszott meccs. Nagy kérdés, mihez kezdenek az oroszok, ha sikerül nekik Donyec megyét is elfoglalni, ahogy az is, hogy mennyiben képesek pótolni mind az oroszok, mind az ukránok súlyosnak mondható veszteségeiket ember- és eszközállomány tekintetében.