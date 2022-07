Ilyen még nem történt az ukrajnai háború 133 napja során

Az ISW szerint ez alátámasztja azt az értékelésüket, hogy

az orosz erők általánosságban hadműveleti szünetet tartanak.

Az orosz védelmi minisztérium az invázió első napjától kezdve minden nap területi nyereséget jelentett be, de a Luhanszk megyei Liszicsanszk július 3-i körülzárása óta nem adtak számot új műveletről vagy a szárazföldi erők mozgásáról.

Ugyanakkor az orosz erők július 6-án továbbra is korlátozott és sikertelen szárazföldi támadásokat hajtottak végre minden tengelyen.

Ezek a kísérletek összhangban vannak a műveleti szünettel, ami nem foglalja magában és nem is követeli meg azt, hogy teljesen hagyjanak fel az aktív háborús cselekedetekkel.

Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az orosz erők valószínűleg viszonylag kis léptékű támadó akciókra szorítkoznak, miközben

megpróbálják megteremteni a feltételeket a jelentősebb támadó műveletekhez, és újjáépíteni a harci erőt, amely ahhoz szükséges, hogy nagyratörőbb vállalkozásokba bocsátkozzanak

– írja jelentésében az ISW.

Az orosz erők vasárnap vették be Liszicsanszkot, Luhanszk megye utolsó, még ukrán kézen lévő városát, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig gratulált Szergej Sojgu védelmi miniszternek a sikerért. Habár ukrán jelentések szerint kisebb luhanszki településen még folynak harcok, az oroszok most már a délebbi Donyeck megyére összpontosítanak, ahol a következő célpont Szlovjasznk és Kramatorszk városa lehet, amelyek már most heves tűz alatt állnak.

