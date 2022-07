Szakértő: ezért van sok fegyveres bűncselekmény az Egyesült Államokban

Más országokra is jellemző, hogy az erőszakos bűncselekményeket olyan eszközzel hajtják végre, melyek széles körben rendelkezésre állnak, csak az Egyesült Államokban ez pont a lőfegyver – mondta el Bolyky Orsolya, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztályának osztályvezető-helyettese a Portfolio Checklist szerdai adásában.

Az Egyesült Államokban mindig is nagyon elterjedt volt a fegyvertartás a háztartásokban, ebből a helyzetből sok baleset is származik, másrészt pedig erőszakos bűncselekményeket általánosságban is olyan támadó eszközökkel hajtanak végre, melyek széles körben rendelkezésre állnak, csak az Egyesült Államokban ez pont a lőfegyver – közölte Bolyky Orsolya, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztályának osztályvezető-helyettese a Portfolio Checklist szerdai adásában.

Hozzátette: Magyarországon tipikusan a kés a legelterjedtebb elkövetési eszköz, mivel ez van jelen mindenhol.

A szintén az Egyesült Államokra jellemző fegyveres ámokfutásokkal kapcsolatban – melyre jó példa a néhány nappal ezelőtti, július 4-én elkövetett chicagói mészárlás is – elmondta: ezek nagy mértékben különböznek azoktól az esetektől, mikor egy elkövető egy általa ismert személyt öl meg (a fejlett világban ezek a leggyakoribb gyilkosságok).

Ezzel szemben az ámokfutásoknál az elkövető mentális állapota különösen fontos tényező lehet, esetükben nem ritka, hogy a büntethetőséget, beszámítási képességet kizáró állapotban követik ez a bűncselekményt.

Bolyky elmondta: általában szoros az összefüggés egy adott ország kontextusában a fegyveres bűncselekmények száma és a fegyvertartás elterjedtsége között, igaz, vannak olyan példák is, ahol sok fegyver van a lakosságnál, s mégsem olyan gyakoriak a fegyveres bűncselekmények.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Tannen Maury