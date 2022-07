Kiállítást rendeztek az oroszok az Ukrajnától zsákmányolt fegyverekből

A kiállításról több videófelvétel is felkerült az internetre, ami azért is érdekes, mert jól látszik rajta, hogy milyen sokrétű az ukránok által használt technikai eszközök, fegyverek köre.

Az alábbi videó elején nyugati rakétagránátvetőket, hátrasiklás nélküli lövegeket láthatunk (AT4-eseket és M72-eseket), majd civil drónokat mutatnak be, a végén pedig egy 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarackot tekinthetünk meg. Érdekesség, hogy a tankelhárító fegyvereken nem látszik, hogy elsütötték-e őket (ugyanis ezek egyszer használatosak). A drónokat viszont annak ellenére, hogy civil modellek, valószínűleg felderítésre, és (akna-)gránátokkal való csapásmérésre használták az ukránok – erről több videó is készült korábban.

A második videón elsősorban T-64-es harckocsikat, illetve BMP-1-es és 2-es gyalogsági harcjárműveket mutatnak be, de a végén, a Kraz-260-as teherautó után feltűnik a sorban egy brit Saxon páncélozott katonai jármű is, melyet valószínűleg még a háború előtt kaptak az ukránok a londoni kormánytól.

A videó Ukrajna saját fejlesztésű Varta Novator 4x4-es páncélosainak bemutatásával zárul.

