Leváltotta Zelenszkij Ukrajna magyarországi nagykövetét

Volodimir Zelenszkij elnöki utasítással eltávolította pozíciójából Ljubov Vaszilivna Nepopot, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét.

Szombaton az ukrán elnök rendeletben távolította el a nagykövetet, indoklást nem fűzött hozzá. Az Izvesztyija értesülései szerint valóságos tisztogatási hullám indult az ukrán diplomáciában, ugyanis Andrij Melnyik németországi, Vjacseszlav Jacjuk norvégiai és Jevgenyija Perebijnosza csehországi nagykövet is hasonló sorsa jutott - írja a Mandiner, amely elsőként számolt be Magyarországon a hírről.

Ljubov Vaszilivna Nepop áprilisban a Portfolio-nak is adott interjút. Ebben elmondta: mérhetetlen károkat okozott Oroszország Ukrajna elleni támadása, mind elveszett emberéletek, mind pedig anyagi tekintetben; Ukrajna már sosem lesz olyan, mint a háború előtt volt. Ukrajna hálás a magyar népnek azért, hogy segítettek, segítenek a háború elől menekülőknek, viszont továbbra is várja a segítséget anyagi felajánlások tekintetében az ország. Beszélt az orosz haderő ukrán lakosság ellen elkövetett atrocitásairól is.