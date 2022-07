Megvan a jelentkező Boris Johnson székére Nagy-Britanniában

Johnson csütörtökön jelentette be, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségről, miután a Konzervatív Pártban tömeges lázadás tört ki.

"Valakinek meg kell ragadnia ezt a pillanatot, és meg kell hoznia a megfelelő döntéseket. Ezért indulok, hogy én legyek a Konzervatív Párt következő vezetője és az önök miniszterelnöke" - mondta Sunak a Twitteren közzétett kampányvideójában.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. Sign up #Ready4Rishi