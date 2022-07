The New York Times: hosszú, kimerítő háborúvá fajulhat az ukrajnai konfliktus

Az amerikai The New York Times szombaton mélyreható hírelemzést közölt, amelyben azt jósolja, hogy az ukrajnai konfliktus egy hosszú ideig tartó kimerítő háborúvá fajulhat, és Vlagyimir Putyin orosz elnök "arra játszik, hogy túlélheti a szeszélyes, türelmetlen Nyugatot".

Az újság szerint a végeredményt valószínűleg az fogja alakítani, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei fenn tudják-e tartani az Oroszország visszatartására tett katonai, politikai és pénzügyi kötelezettségvállalásaikat.

A lap megjegyzi, hogy az Egyesült Államok 54 milliárd dollár katonai és egyéb segélyt vállalt Ukrajnának, amely várhatóan a jövő évig tart, de azt állítja, hogy nem valószínű, hogy nagy kedve lesz még egyszer ennyit ígérni, amikor az Egyesült Államok és az európai szövetségesek fegyverkészletei kezdenek kifogyni.

A szerző aggódik a közvélemény fáradtságfaktora és a gazdasági költségek miatt, és mert vannak más, sürgető aggodalmak is. Hogy pontosan meddig fog ez tartani, pontosan milyen lesz az egésznek a kifutása, azt most még nem látjuk, de azt tudjuk, hogy ha nem támogatjuk továbbra is Ukrajnát, akkor az USA számára sokkal rosszabb lesz a helyzet – véli a szerző, akinek írását a brit The Guardian foglalta össze röviden.

Címlapkép: Shutterstock