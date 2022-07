Döbbenetes beszámolóban vallott az orosz börtönök kegyetlen valóságáról Putyin esküdt ellensége

Alekszej Navalnij neve akkor lett Magyarországon is szélesebb körben ismertté, amikor 2020 augusztusában egy Oroszországon belüli repülőúton idegméreggel, novicsokkal megmérgezték. A korrupcióellenes aktivistát, a Putyin-rendszer legmegveszekedettebb kritikusát Németországba vitték gyógykezelésre, ahol leleplezte, hogy megmérgezését az orosz titkosszolgálat, az FSZB hajtotta végre, valószínűleg legfelsőbb utasításra. 2021 januárjában aztán visszatért Oroszországba, ahol rögtön börtönbe zárták, és azóta is büntetését tölti. Visszatérése után tette közzé a Putyin titkos fekete-tengeri dácsájáról szóló filmjét, amelyben lerántotta a leplet az orosz elnök hatalmas vagyonáról. Navalnij megmérgezéséről és annak utóéletéről nemrég dokumentumfilm készült, amelyet a magyar nézők is megtekinthetnek az HBO Maxon. Alekszej Navalnij börtönbe zárása óta folyamatosan posztol börtönbeli életéről, de öccse, Oleg már korábban eltöltött három és fél évet Putyin börtöneiben. Kálváriájáról könyvet írt, amely nemrég magyarul is megjelent Három és fél címmel.

A Navalnij testvérek

Az 1976-ban született Alekszej Navalnij jogászként szerzett diplomát, de már a 2000-es évek elejétől kacérkodott a politikával Oroszország kevés, valóban ellenzéki pártjainak egyikében, a Jabloko pártban, és később részt vett egy másik, nem regisztrált ellenzéki párt, a Jövő Oroszországa alapításában is. Közben nacionalista mozgalmakkal is kapcsolatba került, amit azóta is szemére vetnek. Neve igazán 2013-ban vált ismertté, amikor sikkasztás vádjával elítélték az úgynevezett Kirovlesz-ügyben, ennek ellenére elindulhatott Moszkva polgármesteri posztjáért, ahol 27 százalékkal második helyet szerzett.

2014-ben egy újabb sikkasztásos ügyben folytattak nyomozást ellene és 1983-ban született testvére, Oleg Navalnij ellen. Ez az eset Yves Rocher-ügy néven híresült el. Alekszej Navalnij Glavpodpiszka néven alapított céget elektronikus előfizetési rendszer létrehozására és működtetésére, de a vállalat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az orosz postánál dolgozó öccse aztán fuvarozási tevékenységre kezdte el használni a lényegében nem működő céget, egyik ügyfele pedig a francia kozmetikai cég, az Yves Rocher orosz leányvállalata lett. A vállalat vezetője 2012-ben feljelentette a Navalnij testvéreket, amely alapján el is indult az eljárás ellenük. A vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek.

A per végén a testvérpár 3,5 – 3,5 éves börtönbüntetést kapott – Alekszej 5 évre felfüggesztettet, Oleg letöltendőt.

A fiatalabb Navalnij 2015 és 2018 között le is ülte börtönbüntetését, holott később az Yves Rocher beismerte: nem keletkezett káruk. 2017-ben pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kimondta, a Navalnijék elleni eljárás önkényes és tisztességtelen volt. Alekszejt Navalnijt hivatalosan az Yves Rocher-ügy miatt tartóztatták le 2021 januárjában, miután visszatért németországi gyógykezeléséről. Oleg Navalnijt idén február 18-án távollétében újra börtönbüntetésre ítélték. „Bűne” az volt, hogy részt vett a bátyjáért tartott 2021 januári tüntetéseken, amivel megszegte a koronavírus-szabályokat, és ezért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Februárban az orosz bíróság a felfüggesztettet letöltendőre módosította, de a fiatalabb Navalnij időközben Ciprusra menekült.

Oleg Navalnij börtönkönyve

Tavaly jelent meg magyarul Oleg Navalnij eredetileg 2018-ban kiadott börtönkönyve Három és fél. Elítélti tisztelettel és testvéri melegséggel címmel. A kötet címe a három és fél év börtönbüntetésre utal, amit az Yves Rocher-ügy miatt kellett leülnie. A könyv egy részét a nariskinói 5. számú börtönkolónián írta, egy másik részét már szabadulása után. Oleg Navalnij – bátyjával ellentétben – nem politikus vagy politikai aktivista, a koholt vádak alapján rá kiszabott börtönbüntetést is egyedül azért kapta, mert Alekszej Navalnij testvére, akit öccsével akartak sakkban tartani az orosz hatóságok.

Szűkebb körök úgy ismernek, mint annak a csodabogárnak a testvérét, aki hegyes karóval bökdösi Putyint és szélhámoskodó környezetét

– írja Oleg a könyv előszavában. A kötetből az is kiderül, hogy mindössze egyszer szólalt fel politikai gyűlésen, éppen a börtönből, telefonon keresztül, amiből nagy botrány is kerekedett a büntetőkolónián.

A könyv elbeszélőjéből valóban szinte mindenfajta politikai aktivizmus hiányzik, nem ír hosszas elmélkedéseket a Putyin-rendszer természetéről, legfeljebb időről időre tesz egy-egy pikírt, ironikus megjegyzést az orosz politika valóságáról, hozzátéve, hogy ebben a „Tesó”, azaz Alekszej a járatos, ő maga csak úgy került az egészbe, mint Pilátus a krédóba.

A Három és fél valójában a putyini Oroszország börtönviszonyainak szikár, szenvtelen leírása, amelyből részletesen megismerhetjük, milyen innovatív módokon érintkeznek egymással a különböző cellák fogvatartottjai, hogyan néz ki a börtönhierarchia, hogyan nevezik a hierarchia egyes szintjein állókat, vagy hogy hogyan próbálták a legváltozatosabb módon bosszantani a smasszerek a politikai foglyot, ő pedig hogyan próbált túljárni az eszükön, több-kevesebb sikerrel.

Merthogy aki igazi kegyetlenségek leírására számít, az csalódni fog. Elítélttársai inkább távolságot tartanak a híres fogolytól, mert attól félnek, bármilyen komolyabb érintkezés vele, legyen akár szó a wifi-kapcsolat megosztásáról, a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségének elúszásával járhat. (Amelyre Oleg eleve nem is nagyon számíthat, ennek ellenére ügyvédjével kétszer is megpróbálják elérni az idő előtti szabadon bocsátást – sikertelenül.)

A börtönőrök sem bántalmazzák – mert abból bizonyosan országos hír lenne, ami még az autoriter Putyin-rendszerben sem különösebben hiányzik a hatóságoknak –, így maradnak a kisebb „szemétkedések”, illetve az, hogy egyetlen munkalehetőségétől, a könyvtárosi pozíciótól is megfosztják, és büntetése nagy részét szigorított őrizetben, magánzárkában kell letöltenie.

„Szóval ülök a magánzárkában. Nem közönséges magánzárkában persze, hanem annak VIP-változatában. Elvileg a magánzárka a fegyelmezés eszköze a börtönben. Egészen elvetemült gonosztevők kerülnek oda, és fél évnél nem hosszabb időre. Kolóniákban magánzárkáknak nem is kellene lenniük. Ezért nekem valójában egy hatszemélyes zárkát adtak, amelyben csak egy ágy volt. (…) Vagyis inkább olyan, mint egy szanatórium, nem mint egy börtön. (…) Még a fürdőbe is egy szál magam jártam, elsőként, reggel hattól. A fenébe. Egyes-egyedül. Előfordult az is, hogy heteken át csak egyetlenegyszer lépett oda az ajtómhoz egy őrizetes, hogy rám köszönjön. Eleinte ez a magányos üldögélés még frankónak is tűnt, mondjuk úgy két hétig, de azután, őszintén szólva, unalmassá vált. Teljes pangás” – írja Oleg Navalnij.

A könyv egyik talán legérdekesebb része annak bemutatása, hogyan próbál meg olyan napi ritmust kialakítani, hogy ne őrüljön bele a magányba és a monotóniába. A Navalnij-féle recept a magánzárka túlélésére a következő:

„1. lépés. Állítsunk össze napirendet.

2. lépés. Töltsük ki mindenféle tevékenységgel: sport, olvasás, tanulás, alkotás, satöbbi. Kívánatos, hogy ugyanazon tevékenységek ne ismétlődjenek naponta.

3. lépés. Alakítsuk megvalósíthatatlanná a napirendet.

Ezáltal egész nap csinálunk valamit egy előzetes terv alapján, de bármennyire igyekszünk, semminek nem érünk a végére. Vagyis időszűkében szenvedünk, méghozzá reménytelen módon. Azaz maximális hatékonysággal agyonütöttük az időt. Aha! Sakk-matt az időnek.”

Oleg részletesen ecseteli a fegyencedzés gyakorlatait, beszámol róla, hogyan szerzett a börtönben jogi diplomát, és a könyvben rajzokkal is szemlélteti azokat a tetoválás-vázlatokat, amelyeket rabtársai számára készített. A kötet egyébként is tele van a szerző saját kezű rajzaival, amelyek segítségével képet kaphatunk a börtönről, rabtársairól, a börtönön belüli üzenetküldés cseles módszereiről, vagy éppen arról, hogy milyen sakkfigurákat állítottak elő kenyérbélből.

Oleg Navalnij börtönkönyvéből aligha lehetne olyan izgalmas börtönfilmet készíteni, mint például A remény rabjai. A Három és fél nem csekélyke sztorija miatt izgalmas, hanem mert első kézből kapunk leírást az oroszországi börtönviszonyokról. Navalnij helyzete persze rendkívüli, egy átlagos fogvatartott – aki egyébként nem is orosz, hanem grúz, tádzsik vagy az egykori Szovjetunió területének más nem orosz nemzetiségű lakója – részleteiben más viszonyokat tapasztalna. De így is sikerül bepillantást nyernünk abba, hogyan is néz ki a börtönélet a putyini Oroszországban, amelyet 2021 óta már az idősebb Navalnij kénytelen megtapasztalni.

Oleg Navalnij: Három és fél. Elítélti tisztelettel és testvéri melegséggel. Ford.: Holka László. Athenaeum, 2021.

Alekszej Navalnij a börtönben

Alekszej Navalnij 2021 januárjában került börtönbe, miután németországi gyógykezelését követően visszatért Oroszországba. A moszkvai seremetyjevói repülőtéren a rendőrök azonnal letartóztatták. Letartóztatásának indoka az Yves Rocher-ügy volt, pontosabban az, hogy németországi tartózkodása miatt Navalnij nem tesz eleget a próbaidőre vonatkozó jelentkezési kötelezettségének.

Letartóztatása után két nappal adta ki alapítványa, a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a Putyin palotája. A világ legnagyobb csalásának története című oknyomozó filmet, amelyben Putyin Fekete-tenger melletti, 100 milliárd rubelt érő luxusdácsáját és körülötte kiépült uradalmat mutatják be. Az FBK szerint az ingatlan Monaco területének 39-szerese, területén pedig a kastélyon kívül többek között földalatti jégcsarnok, templom, helikopterleszálló, valamint egy tengerhez vezető alagút is található. A YouTube-ra feltöltött videó 48 óra alatt több mint 42 milliós nézettséget produkált. Az orosz változatnál jelenleg 120 millió fölött jár a számláló, a film angol felirattal is megtekinthető. Navalnij letartóztatása és a film miatt jelentős, több tízezres tüntetések voltak Oroszországban.

Az Yves Rocher-ügyben letöltendőre változtatott börtönbüntetése miatt első körben 2 év 8 hónap büntetés várt Navalnijra. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a hatalom számára, ezért olyan címen is büntetőeljárást indítottak ellene, mint például a bíró megsértése. Tavaly októberben szélsőségesnek és terroristának nyilvánították Navalnijt, a miután az alapítványt előtte, júniusban már szélsőségesnek nyilvánították és betiltották. Márciusban aztán újabb 9 évre ítélték el, amiért állítólag adományokat sikkasztott korrupcióellenes szervezete számára. Navalnijt először a Vlagyimir megyei pokrovi börtönkolóniában tartották fogva, majd június közepén derült ki, hogy a pokrovinál is szigorúbb Melehovó 6-os büntetőtelepre szállították.

A közösségimédia-oldalakon Navalnij rendszeresen posztol a börtönből, részletesen beszámolva rácsok mögötti életéről. Legutóbbi tweetfolyamában például arról írt, hogy nem engedik, hogy édesanyjának vagy feleségének telefonáljon. Július 1-jén részletesen is beszámolt börtönbeli napirendjéről. Minden reggel 6-kor ébresztő, 40 perccel később pedig már kezdődik a munka: 7 órán keresztül dolgozik egy varrógépnél egy nagyon alacsony zsámolyon, 15 perces ebédszünettel 10:20-kor.

A munkát követően is ülnie kell, méghozzá egy fapadon, Putyin portréja alatt – ezt hívják „fegyelmező tevékenységnek”. Szombaton 5 órát dolgozik, majd azt követően szintén Putyin portréja alatt ül. Vasárnap pihenőnapja van, de ekkor is 10 órát kell ülnie egy fapadon.

Nem tudom, kit lehet ilyen tevékenységekkel „fegyelmezni”, kivéve egy rossz hátú nyomorékot

– írta Navalnij. Hozzátette, varrás közben Hamlet monológját memorizálja angolul.

Navalnij arról is beszámolt, barakkja hat méter magas kerítéssel van körülvéve, ironikusan megjegyezve, Putyin és a volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev is éppen ilyen elzártan él. Ügyvédjét pedig általában 5-6 órát váratják, mielőtt beszélhetne vele.

Navalnij kabinetfőnöke, Leonyid Volkov a Twitteren kiegészítéseket fűzött a börtönbeszámolóhoz. Volkov szerint bár Navalnij ironikusan ír, fontos látni, hogy kínzásnak vetik alá a Putyin-ellenes aktivistát. Nemcsak egy külön kerítéssel körülvett barakkot csináltak neki, hanem egy külön ipari övezetet. Megjegyezte, Navalnijnak már tavaly tavasszal hátproblémái voltak, amelyeket a heti 70-80 órás, kényelmetlen pozícióban ülés csak súlyosbít. Az ügyvédével való találkozást úgy szervezik meg, hogy az időben más tevékenységeit üsse, így választania kell, hogy ügyvédével beszéljen vagy mosakodjon, illetve étkezzen. Volkov szerint bár Navalnij könnyed stílusban ír, a helyzet valójában nagyon súlyos, és itt az idő, hogy megkongassák a vészharangokat az aktivista állapota miatt.

Dokumentumfilm a novicsokmérgezésről és annak leleplezéséről

2022 januárjában a Sundance Filmfesztiválon mutatták be a kanadai rendező, Daniel Roher dokumentumfilmjét Alekszej Navalnijról. Magyarországon előbb a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) keretében láthatták a nézők néhány vetítésen, majd az HBO Max műsorkínálatába is bekerült.

A Navalnij című doku egy jó thriller izgalmával mutatja be a majdnem végzetes novicsokmérgezést, az orosz aktivista németországi gyógykezelését, a mérgezés elkövetőinek leleplezését, majd Navalnij repülőgéppel való visszatérését Oroszországba.

A dokumentumfilm – amelyben Navalnij felesége és gyermekei is megszólalnak – jól mutatja be, milyen fontos szerepet tölt be a közösségi média az ellenzéki aktivista politikai küzdelmeiben. Navalnij ügyesen használja ki a különböző közösségimédia-felületeket, a közönség összetételének megfelelő tartalmakat gyártva a TikTokra, a Twitterre, a Facebookra, a YouTube, a VKontakte-ra vagy éppen a Telegramra. Navalnij ennek az aktivistának köszönhetően szerzett magának sok millió hívet és követőt.

A film legizgalmasabb része annak feltárása és bebizonyítása, hogy az orosz titkosszolgálat, az FSZB állt a mérgezés mögött.

Navalnij a Bellingcat oknyomozó portál egyik vezető újságírója, Christo Grozev közreműködésével leplezte le mérgezése hátterét. Grozev a titokban novicsokot is gyártó vállalat vezetőjének híváslistája alapján jutott nyomára a mérgezésben részt vevő FSZB-s munkatársaknak, majd Navalnij sorban felhívta őket. Az egyik vegyészt, Kudrjavcsevet sikerült csapdába csalnia azzal, hogy az orosz Biztonsági Tanács főtitkára, Nyikolaj Patrusev beosztottjának adta ki magát, aki nyomozást folytat arról, hogy miért nem sikerült eltenni láb alól az ellenzéki aktivistát.

Kudrjavcev csaknem 50 percen keresztül részletesen beszámolt Navalnijnak az akcióról. A Bellingcat később az egész beszélgetést feltette a YouTube-ra – ebből a dokumentumfilmben is láthatunk egy rövidebb részletet, képpel együtt. Navalnij, Grozev, illetve Navalnijnak a nyomozásban szintén részt vevő munkatársa, Marija Pevcsik alig tudja elhinni, hogy egy FSZB-tiszt ennyire elővigyázatlanul kiadja a küldetés részleteit egy nem titkosított csatornán. Kudrjavcevről a beszélgetés óta semmit nem tudni.

Címlapkép: Oleg és Alekszij Navalnij az Yves Rocher-ügyben történt ítélethirdetésüket követően 2014. december 30-án. Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images