Az ukrán erők visszafoglalhattak egy települést délen – Videón a pusztítás képei

Ivanivkában az orosz megszállóktól csak szörnyű emlékek és „halott” katonai felszerelések maradtak

– szólt a dandár jelentése.

A település a dél-ukrajnai Herszonban található. A régióban több Ivanivka nevű falu is van, egyikük éppen a frontvonalon található, valószínűleg erről a községről lehet szó.

Más forrásból egyelőre nem lehet igazolni az ukránok állítását.

Herszon megyét még az invázió kezdetén foglalták el az oroszok, de az ukránok ellentámadásokat indítottak, egyelőre jelentősebb területi nyereségek nélkül.

The first video from the village of Ivanivka in the north of the Kherson region, which was liberated by the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/E451m3wZv9