Melyik ország kockáztatná saját védelmét Ukrajnáért?

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter maga jelentette be, hogy egy 1 millió fős, nyugati fegyverekkel felszerelt, koncentrált testet hoztak létre az ukrán fegyveres erőkön belül, és ezzel fognak visszaszerezni déli területeket. Azért is meglepő ez a kijelentés, mert nem sok elemzést lehetett olvasni arról, hogy Ukrajnának van ennyi frissen mozgósítható, kiképzett, felfegyverzett tartaléka, akiket egy ilyen offenzív műveletre fel tudna használni. Kérdés, hogy mi lesz így azokkal a városokkal, ahonnan elvonják a katonákat – nyilatkozta Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének keddi adásában.

Onnantól, hogy Joe Biden bejelentette, hogy az Egyesült Államok M142 HIMARS rakétarendszert küld Ukrajna segítségére, mindössze három hét telt el és megjelent a rendszer a frontvonalon. Számos más ország is jelentett már be különféle nehézfegyverrel való támogatást. Az látszik, hogy a szovjet eredetű eszközökből, amire ugye az ukrán katonák többsége ki van képezve, kezd igencsak fogyni a felajánlható repertoár. Hogy mennyire lesznek hajlandók a nyugati országok a saját védelmi képességüket is feláldozva támogatni Ukrajnát, az még nagy kérdés.

A német kormány nyilatkozta pár napja, hogy azért nem küldenek Fuchs páncélozott járműveket az ukránoknak mert szeretnék, ha a német haderő ütőképes maradna és megtudná védeni az országot. Megy egy gondolkodás, hogy azok az országok, akik szovjet technikát képesek küldeni, azok nyugati felszereléséket kapnának cserébe

