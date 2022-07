Hamarosan 130 gabonaszállító hajó indulhat útnak a Fekete-tengerről

Több mint 130 ukrán gabonával megrakott teherhajó várakozik a Fekete-tengeren, hogy átmehessen a Dunán, miközben Moszkva, Kijev, az ENSZ és Törökország tárgyalói az ukrán mezőgazdasági export megkönnyítéséről folytatott isztambuli tárgyalásokon előrelépést üdvözöltek. A hajók arra várnak, hogy a Szulina és a Bisztre torkolati csatornákon keresztül kijuthassanak egy sor romániai kikötőbe és terminálra, ahonnan a gabonát tovább lehet szállítani a világ minden tájára, miközben világszerte egyre nagyobb aggodalomra ad okot a Fekete-tengeren keresztül történő ukrán exportot érintő orosz blokád.

A tengeri nyomkövető szolgálatok szerint a Dunán való átkelésre várakozó hajók torlódtak, mióta a közelmúltban a közeli Kígyó-szigetről való orosz visszavonulás után megnyitották a Bisztre torkolatán keresztül vezető második útvonalat. Korábban a hajók csak a Szulina-csatornán keresztül tudtak a Dunába jutni, amelynek átjárása egyirányú, és a teherhajóknak heteket kellett várniuk az áthaladásra.

After the withdrawal of Russian troops from Zmeiny Island, it became possible for ships to pass through the Danube-Black Sea canal through the Bystry estuary, the Ministry of Infrastructure of Ukraine reported.The first ships have already used the open route. pic.twitter.com/KDSOlJBHfF