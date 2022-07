Hivatalosan is átadásra került Putyin új csodafegyvere

A Moszkva által „kutatóhajónak” nevezett tengeralattjáró tudományos célokra történő felhasználhatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint a hat darab 2M39 Poseidon jelzésű interkontinentális, nukleáris meghajtású torpedó/rakéta, amellyel felszerelték.

A több ezer kilométer hatótávolságú, fegyverek töltete szintén nukleáris, a szakértők szerint különösen „piszkos”, ugyanis a robbanás által okozott károk mellett hosszú időre radioaktívvá tudja tenni célpontját. A Poseidon a tengeralattjáró legénysége által igény esetén irányítható, de egyébként a célpontmegjelölést követően teljesen automatikusan manőverezik.

Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine