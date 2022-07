Megindult Putyin brutális hadigépezete, Ukrajnába új amerikai fegyverek érkeznek, 130 gabonaszállító hajó vesztegel - háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2022. július 14. 12:55

Úgy tűnik, ismét útnak indult az orosz támadás a Donbaszban. Több település is nagyon súlyos tüzérségi tűz alá került, Vincijja városa is a fronttól közel 900 kilométerre. Közben Ukrajna nyugati támogatói is feljebb tekerhetik a segítséget. Amerikai páncélosok érkeztek és tarackok érkezése is várható. 130 gabonaszállító hajó várakozik a romániai Duna-deltánál. Cikkünk folyamatosan frissül.